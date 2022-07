Chiara Scherrer liebt es kühl und regnerisch

BÜTSCHWIL Leichtathletik: Chiara Scherrer schätzt kühles, regnerisches Wetter Die erfolgreiche Bütschwiler Steeple- und Cross-Läuferin Chiara Scherrer äussert sich über die Pläne für ihre Zukunft und über ihr Verhältnis zur Heimat. Vor kurzem hat Chiara Scherrer an den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in den USA teilgenommen. Fabian Brändle Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.07.2022, 11.14 Uhr

Chiara Scherrer im in ihrem Vorlauf über 3000 Meter Steeple an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene. Bild: Robert Ghement / EPA

Eben ist die Bütschwiler Leichtathletin Chiara Scherrer zurückgekehrt von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene im Westküstenstaat Oregon (USA). Sie hat die Wettkämpfe mit der knapp verpassten Finalqualifikation sehr erfolgreich gestaltet.

Talent zeigte sich schon sehr früh

Geboren wurde Chiara Scherrer in Bütschwil, wo sie auch aufwuchs. Die heutige Physiotherapeutin, die noch immer zu 40 Prozent arbeitet und auf der Suche nach Sponsoren ist, war das Kind laufbegeisterter Eltern Ihr Vater war selber Marathonläufer und nahm die drei Töchter schon früh mit an verschiedene Volksläufe in der ganzen Schweiz, wo Chiara Scherrer in der Kinderkategorie starteten.

Chiara Scherrer war sehr talentiert und hat sich früh für den Laufsport entschieden. Sie schloss sich erst der einheimischen Jugi und dann dem KTV Bütschwil an, um zu trainieren und erste Wettkämpfe zu bestreiten.

Trainingsmöglichkeit weder im Toggenburg noch in Wil

Bald entdeckte sie den Hindernislauf über 3000 Meter (Steeple) für sich, eine Disziplin, die hohe Anforderungen an Ausdauer und Technik stellt. Leider gibt es jedoch keine Bahn im Toggenburg, sodass Chiara Scherrer und ihre Kolleginnen fürs Training nach Wil oder gar nach St. Gallen ausweichen mussten.

Eine frühe Mentorin war die 800-Meter-Läuferin aus Mosnang, Selina Büchel, eine Weltklasseathletin. Selina Büchel, heute Rutz-Büchel, war auch Chiara Scherrers Vorbild, gleich wie später die ebenso erfolgreiche Steeple-Läuferin Fabienne Schlumpf, die heute über die Marathondistanz läuft.

Zwei Stunden Training pro Tag

Überhaupt tragen erfolgreiche Vorbilder wie die kamerunstämmigen Kambundji-Schwestern, Ajla del Ponte oder jüngst der Appenzeller Simon Ehammer viel zur Popularisierung der Leichtathletik unter jenen Jungen bei, die sein wollen wie ihre Idole und deshalb Strapazen auf sich nehmen. Denn erfolgreich sein heisst auch hart trainieren.

Chiara Scherrer trainiert etwa zwei Stunden pro Tag und geht einmal pro Woche in den Kraftraum. Ihr nach eigener Aussage sehr guter Trainer ist Michael Rüegg.

Chiara Scherrer liebt die Toggenburger Berge

Schon früh reiste Chiara Scherrer gerne ins Ausland. Doch mag die Toggenburgerin gleichermassen die einheimischen Berge wie den Chäseruggg und den Schnee ihrer Heimat. Sie trainiert am liebsten bei kühlem, regnerischem Wetter, welches sie gar nicht stört.

Folglich liebt sie den kühlen Toggenburger Herbst. Das macht sie auch zur sehr guten Crossläuferin. Der Crosslauf ist hart, die Strecken sind coupiert, Crossläufe finden im Winter statt, und sie erstrecken sich über circa acht Kilometer.

Chiara Scherrer hat bereits einmal an einer Cross-WM teilgenommen. Sie hält auch den gültigen Schweizerrekord über 3000 Meter Steeple. Die Bütschwilerin will dereinst Profi werden und dann den eigenen Rekord angreifen.

Chiara Scherrer 2018 in Wetzikon. Bild: Benjamin Manser

