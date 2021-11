BÜTSCHWIL Kontroverse um Haltestelle Hofwiesen: Tiefbauamt widerspricht Vorwürfen der drei Kantonsräte und des Keflam Manfred Huber, Leiter Strassen- und Kunstbauten im kantonalen Tiefbauamt, sagt, dieses prüfe bei jeder Neugestaltung einer Bushaltestelle, ob eine Busbucht möglich sei. Das kantonale Projekt für die Umgestaltung der Haltestelle Hofwiesen bringe mehr Sicherheit für die Fussgänger. Martin Knoepfel Aktualisiert 15.11.2021, 17.03 Uhr

So etwa wird die umgestaltete Bushaltestelle Hofwiesen in Bütschwil aussehen, glaubt das Keflam. Visualisierung: PD

An einer Medienkonferenz am vergangenen Mittwoch richteten die drei Kantonsräte Erwin Böhi (SVP, Wil), Walter Locher (FDP, St.Gallen) und Michael Schöbi (Mitte, Altstätten) heftige Kritik an die Adresse des Kantons. Auch das Komitee für echte flankierende Massnahmen (Keflam) stimmte in die Kritik ein.