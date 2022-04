Bütschwil Keflam gegen Kanton und Gemeinde: Ein Verein kämpft für das Recht der Bevölkerung Der Bütschwiler Verein Keflam wehrt sich gegen flankierende Massnahmen, Alternativen bietet er jedoch nicht. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

An der Hauptversammlung des Vereins Keflam bestand grosser Diskussionsbedarf. Bild: Urs M. Hemm

Der Saal im Rössli in Dietfurt war gut gefüllt. Rund 70 Mitglieder des Vereins Keflam, des Komitees für echte flankierende Massnahmen in Bütschwil, waren zur Hauptversammlung zugegen. Im Zentrum stand die Kritik des Vereins an Massnahmen der Gemeinde, des Kantons und insbesondere an der Neugestaltung des Kirchplatzes.

Zu Diskussionen führte vor allem die geplante Trottoirüberfahrt beim Abzweiger an der Mosangerstrasse von Mosnang her in die Ottilienstrasse sowie die Bushaltestelle bei der Migros.

Die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen sichern

«Die Trottoirüberfahrt lenkt den ganzen Verkehr von der Hulftegg, von Mosnang und von Fischingen her auf die Ottilienstrasse und gefährdet damit die Schülerinnen und Schüler, die tagtäglich die Strasse queren müssen», sagte Fritz Rutz, Präsident des Vereins Keflam. Auf der Mosnangerstrasse, nach dem Einzweiger in die Ottilienstrasse, soll neu eine Trottoirüberfahrt gebaut werden. Fritz Rutz erläuterte:

Fritz Rutz, Präsident Keflam Bild: Urs M. Hemm

«So fahren alle mit hoher Geschwindigkeit auf die Schülerinnen und Schüler zu, die beim Fussgängerstreifen beim Restaurant Wies die Strasse queren.»

Zudem bekämpft Keflam die geplante Begradigung an diesem Abzweiger. Ebenfalls an der Ottilienstrasse wehrt sich der Verein Keflam gegen die Verschiebung des Fussgängerstreifens gegenüber des Restaurants Wies. Alternative Vorschläge für die Verkehrsberuhigung an der Ottilienstrasse hat Keflam nicht.

Die Vereinsmitglieder stimmten jedoch einstimmig für den Antrag des Vorstandes, die Trottoirüberfahrt im Engelbüel an der Abzweigung Mosnanger­strasse-Ottilienstrasse abzulehnen sowie die Verschiebung des Fussgängerstreifens nicht vorzunehmen.

Privatverkehr nicht ausbremsen

Zu weiteren Diskussionen führte die Planung der Bushaltestelle Howiesen auf der Landstrasse. Der Verein Keflam moniert, dass die Strasse durch Bütschwil, insbesondere nach Unfällen auf der Umfahrungsstrasse, offen bleiben müsste. «Zudem soll durch die geplante Bushaltestelle der Privatverkehr und das Gewerbe nicht ausgebremst werden», sagte Fritz Rutz. Ebenfalls einstimmig stellten sich die Keflam-Mitglieder gegen das geplante Trottoir an der Hofstrasse.

«Das Trottoir entspricht nicht einem Bedürfnis der Bevölkerung und der Landverbrauch und die Eigentumsbeschränkungen sind zu gross.»

Die Neugestaltung des Kirchplatzes stösst auf grosse Ablehnung. «Der Kirchplatz muss für den Verkehr als gleichwertige Alternative zur Ottilienstrasse offen und attraktiv bleiben. Ansonsten trägt die Ottilienstrasse den ganzen Verkehr, womit die Sicherheit der Oberstufenschüler und Primarstufenschüler und -schülerinnen sinkt.» Auch diesem Antrag, die Neugestaltung des Kirchplatzes abzulehnen, wurde zugestimmt.

