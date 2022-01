Autos sollen im Bütschwiler Oberdorf langsamer fahren

BÜTSCHWIL Gemeinderat will Verkehr im Oberdorf von Bütschwil beruhigen Der Bericht eines Ingenieurbüros setzt auf Markierungen am Strassenrand der Oberdorf- respektive Bürgerheimstrasse. Weitere bauliche Massnahmen plant die Gemeinde nicht. Momentan kann die Bevölkerung ihre Meinung äussern. Martin Knoepfel 21.01.2022, 19.00 Uhr

Der Gemeinderat von Bütschwil-Ganterschwil lädt die Bevölkerung dazu ein, ihre Meinung zu den geplanten Massnahmen zur Verkehrsberuhigung an der Oberdorf- respektive Bürgerheimstrasse zu sagen. Das ist den Gemeindemitteilungen zu entnehmen.

Der Ortseingang an der Bürgerheimstrasse könnte in Zukunft etwa so gestaltet werden wie diese Strasse in Oberbüren. Bild: PD

Im Auftrag der Gemeinde überprüfte das Ingenieurbüro EWP aus St.Gallen und Effretikon die Verkehrssituation und verfasste einen Bericht mit Lösungsvorschlägen. Die Ingenieure stellten gewisse Mängel fest. Dazu zählen sie schlechte Sichtverhältnisse bei den Einmündungen der Eggstrasse, verschiedener Fusswege und einiger Grundstückseinfahrten in die Oberdorfstrasse. Ferner gibt es Engpässe, weswegen Autos nicht kreuzen können.

Schnellfahrer vor allem abends und in der Nacht

Im September 2020 wurden während einer Woche die Anzahl Fahrzeuge auf der Oberdorfstrasse gezählt und die gefahrenen Geschwindigkeiten gemessen. Das Ergebnis: Der durchschnittliche Tagesverkehr (DTV) umfasst rund 440 Fahrzeuge.

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil Bild: PD

85 Prozent der Fahrzeuge sind mit höchstens 41 Kilometern pro Stunde unterwegs. Es habe einzelne Ausreisser gegeben, sagte Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil. Die Ausreisser stammten vor allem vom Abend oder von der Nacht.

Der Gemeinderat prüfe nun weitere Massnahmen, um die Geschwindigkeit zu senken und die Verkehrssicherheit zu steigern. Der Ortseingang und die Knotenbereiche sollten besser sichtbar sein. Es gehe dabei auch um die Sicherheit auf Schulwegen, antwortete der Gemeindepräsident.

Kein Platz für ein durchgehendes Trottoir

Die Ingenieure von EWP schlagen nun vor, den Ortseingang besser zu markieren. So soll eine entsprechende Tafel aufgestellt und die Fahrbahn verschmälert werden. Die Fachleute versprechen sich davon eine Reduktion der Geschwindigkeit. Das gleiche Ziel sollen Markierungen am Fahrbahnrand im Knoten Oberdorf-/Eggstrasse und bei den Einmündungen des Geissbergwegs und des Schuelgässli erreichen.

Wie der Bericht ebenfalls erwähnt, fehlt der Platz für einen durchgehenden Fussgängerbereich. Weiter heisst es, dass in den nächsten Jahren keine Sanierung der Oberdorfstrasse nötig sei. Von Karl Brändle war zu erfahren, dass die Strasse sowie die Wasserleitungen und Kanalisation vor 15 Jahren gänzlich saniert wurden.

Realisierung noch dieses Jahr angestrebt

Das Büro EWP spricht von nötigen Sofortmassnahmen. Ziel des Gemeinderats ist es, die Verkehrsberuhigung noch dieses Jahr zu realisieren. Das bestätigte Karl Brändle auf eine entsprechende Frage. Das Mitwirkungsverfahren läuft noch bis zum 11. Februar.

Im Internetauftritt der Gemeinde sind der Bericht der EWP AG, der Kostenvoranschlag (KVA) und Pläne aufgeschaltet. Der KVA wurde mit einer Genauigkeit von plus oder minus 20 Prozent erstellt. Er lautet auf 17'100 Franken. Wenn am Ortseingang noch ein Baum gepflanzt wird, schlägt das mit weiteren 4'000 Franken zu Buche. Tempo 30 an der Oberdorfstrasse ist laut Karl Brändle kein Thema. Tempo 50 gilt ohnehin, da es eine Innerortsstrecke ist.

Eine Petition von 2020 war der Auslöser

Der Bericht zur Verkehrsberuhigung geht zurück auf eine Petition von Anwohnern aus dem Jahr 2020. Anstoss zur Petition gab ein Projekt für neuen Wohnraum. Die Initianten der Petition setzten sich für mehr Verkehrssicherheit und für die Erhaltung des Ortsbilds ein. Für den Bericht hat das Büro EWP die Oberdorfstrasse vom Ortseingang bis zur Kirchgasse untersucht.