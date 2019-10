Punkte weg – Tabellenführung weg. Die Alttoggenburger kassieren in der 4. Liga beim 0:1 in Niederstetten die erste Saisonpleite.

Bütschwil geht erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz

Punkte weg – Tabellenführung weg. Die Alttoggenburger kassieren in der 4. Liga beim 0:1 in Niederstetten die erste Saisonpleite.

Bütschwil geht erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz

Bütschwil geht erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz Punkte weg – Tabellenführung weg. Die Alttoggenburger kassieren in der 4. Liga beim 0:1 in Niederstetten die erste Saisonpleite.

Trotz eindringlicher Warnung von Trainer Ruedi Eisenhut kassierte Bütschwil in Niederstetten eine ärgerliche Niederlage. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Bereits während der Woche warnte Trainer Eisenhut vor dem Auftritt auf der berüchtigten Rehwiese. Wegen seiner engen und holprigen Verhältnisse ist der Platz gefürchtet.

Ein Erdloch verhilft zur Führung

Weil das Terrain auch am Samstag nur schwierig zu bespielen war, suchten die Spieler beider Mannschaften ihr Heil mit hohen Bällen.

Die Spielanteile waren in der ersten Halbzeit ausgeglichen – nicht jedoch die Torausbeute. Nach einem Einwurf und anschliessender Kopfballverlängerung wäre das Leder nach 35 Minuten am Tor vorbei gesprungen. Da der Ball aber in eines der Erdlöcher sprang und somit die Flugbahn entscheidend veränderte, landete er zur freudigen Überraschung der Gastgeber im Tor.

Auf der Gegenseite blieb den Anhängern der Jubel im Hals stecken, als nach einer Unsicherheit des Torhüters der Ball von einem Feldspieler auf der Linie geklärt wurde.

Platz 2 statt Herbstmeister

In der zweiten Halbzeit wurde Bütschwil von Minute zu Minute dominanter. Die geschickt verteidigenden Niederstetter brachten jedoch immer wieder ein Bein zwischen Ball und Tor.Trotz tadellosem Einsatz konnte der knappe Rückstand bis zum Schlusspfiff nicht mehr wettgemacht werden.

Für Bütschwil ist die Niederlage ärgerlich. Statt als Herbstmeister zu überwintern, muss sich die Mannschaft mit Platz 2 zufriedengeben. (pd)