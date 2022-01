Präsidentin der Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil tritt zurück

Bütschwil-Ganterschwil Präsidentin der katholischen Kirchgemeinde tritt vorzeitig zurück: Sie will personelle Entscheidungen in der Seelsorge nicht länger mittragen Streit gebe es nicht, betont Katrin Keller-Breitenmoser. Trotzdem tritt die Präsidentin der katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil vorzeitig zurück. Als Hauptgrund nennt sie den vor wenigen Jahren geschaffenen Zweckverband der Seelsorgeeinheit, durch den in der Verwaltung die Wege länger geworden seien. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 27.01.2022, 17.00 Uhr

Katrin Keller-Breitenmoser am 26. Dezember 2021 anlässlich der Begrüssung von Sakristan Stefan Amman und der Verabschiedung von Sakristan Patrick Stillhart, mit Pfarrer Josef Manser (von links). Bild: PD

In der katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil wird kurzfristig eine Ersatzwahl anberaumt. An der nächsten Kirchbürgerversammlung am 24. März muss das Präsidium des Verwaltungsrats neu besetzt werden. Präsidentin Katrin Keller-Breitenmoser tritt in der Mitte ihrer zweiten Amtszeit zurück, wie sie im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde sowie im Pfarreiforum schreibt.

Ihren Rücktritt habe sie vergangenen November dem Vorstand des Zweckverbands der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg und dem Pastoralteam bekannt geben müssen. Die Gründe für den Entscheid seien vielschichtig, heisst es in ihrem Schreiben:

«Mein Amtsverzicht basiert primär auf personellen Entscheiden in der Seelsorge, die ich nicht länger mittragen will.»

Hinzu kämen berufliche Veränderungen, die mehr Zeit und Energie von ihr abverlangen würden. Dafür wolle sie sich Freiräume schaffen.

Katrin Keller-Breitenmoser schreibt im Mitteilungsblatt auch: «Die Zusammenarbeit mit den Ratskolleginnen und -kollegen in der Seelsorgeeinheit und insbesondere in der Kirchgemeinde hat mir grosse Freude gemacht und wird mir fehlen.» Auf Anfrage betont sie, dass der Kirchenverwaltungsrat als Team sehr gut und kollegial funktioniere.

Mit dem Zweckverband wurden die Wege länger

Im Unteren Toggenburg bilden die Kirchgemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg, Libingen, Mosnang und Mühlrüti den Zweckverband Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg. Dieser wurde im Sommer 2017 zur Zentralisierung der Personalverwaltung gegründet. Die Präsidien der angeschlossenen Kirchgemeinden sind von Amtes wegen im Vorstand dieses Zweckverbands, so auch Katrin Keller-Breitenmoser.

Mit dem Zweckverband seien in der Verwaltung die Wege länger und in der Seelsorge die Absprachen aufwendiger geworden, sagt Katrin Keller-Breitenmoser und ergänzt:

«Ich bin zuversichtlich, dass sich mit meinem Rücktritt die künftige Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Seelsorge positiv verändert.»

Vizepräsident stellt sich zur Wahl

Als Kandidat bei der Ersatzwahl für das Verwaltungsratspräsidium stellt sich der bisherige Vizepräsident Urs Werder zur Verfügung. Katrin Keller-Breitenmoser, die sich bei ihren Amtskollegen für «das bereichernde Miteinander zum Wohle der Kirchgemeinde» sowie für die Bereitschaft, in die Lücke zu springen, bedankt, schreibt: «Der Rat wird die Geschäfte in bewährter Weise mit dem Vizepräsidenten Urs Werder aus Ganterschwil an der Spitze weiterführen.»

Wird Urs Werder gewählt, muss sein Sitz im fünfköpfigen Rat neu besetzt werden. Diese Ersatzwahl soll ebenfalls bereits an der Versammlung im März stattfinden. Der Kirchenverwaltungsrat ruft deshalb zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Diese sollen spätestens bis sechs Wochen vor der Wahl, also bis am Mittwoch, 9. Februar, dem Sekretariat des Pfarramtes zugestellt werden. Das entsprechende Formular ist auf dem Pfarreisekretariat und auf der Website www.seut.ch erhältlich.

