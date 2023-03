Bütschwil-Ganterschwil Partei will zweiten Wahlgang erzwingen: Die Mitte bringt sich doch noch ins Spiel bei der Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium Sollte es zu einem zweiten Wahlgang kommen, dann stehe für die Mitte eine Kandidatin oder ein Kandidat bereit, sagt Mirco Leuzinger als Mitglied des Wahlkampfgremiums. Über die Personalie hält sich die Ortspartei noch bedeckt. Sascha Erni Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Wird doch jemand aus der Partei von Karl Brändle (Bild) Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin von Bütschwil-Ganterschwil? Bild: PD

Bald steht die Ersatzwahl fürs Amt des abtretenden Gemeindepräsidenten von Bütschwil-Ganterschwil, Karl Brändle, an. Eine überparteiliche Findungskommission konnte zwei auswärtige Kandidaten für die Wahl stellen: Boris Schedler (FDP) und Hans Städler (SVP). Darüber sind nicht alle im «Dorf der Dörfer» glücklich – nicht zuletzt Karl Brändles eigene Partei, die Mitte.

Bereits bevor die zwei Kandidaten feststanden, hatte sich die Mitte aus der Findungskommission zurückgezogen. Sie bemängelte die Abläufe in der Kommission und den Verzicht auf externe professionelle Begleitung (diese Zeitung berichtete). Die Ortspartei machte sich gemeinsam mit dem kantonalen Sekretariat auf die Suche nach einer geeigneten Person für das Amt und hat erfolglos rund 50 potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten angefragt.

Die Ortspartei verfolgte die Suche jedoch konsequent weiter und teilte am Donnerstag mit, dass nun doch eine weitere Kandidatin oder ein weiterer Kandidat bereitstehe. Die Partei fordere die Bürgerinnen und Bürger von Bütschwil-Ganterschwil auf, dafür zu sorgen, dass am 12. März keiner der zwei derzeitigen Kandidaten das absolute Mehr erreicht. Denn nur so komme diese dritte – noch geheim gehaltene –Person zum Zuge.

Stillschweigen zur Person vereinbart

Mirco Leuzinger gibt im Gespräch Auskunft. Er war zusammen mit Ortsparteipräsident Patrik Raschle Mitglied der Findungskommission und ist Teil des Mitte-Wahlkampfgremiums. Über die Personalie sei zurzeit aus Rücksicht auf die laufende berufliche Tätigkeit Stillschweigen vereinbart. Es werde aber «sehr zeitnah» nach dem Wahlsonntag informiert. Die Partei rufe jetzt aber dazu auf, einen zweiten Wahlgang zu erzwingen, sodass die Bevölkerung eine weitere, aus Sicht der Mitte-Partei bessere, Kandidatur zur Auswahl präsentiert bekomme.

Die Person im Präsidium sei eine Schlüsselfigur in der Gemeinde. Bütschwil-Ganterschwil habe viel Potenzial. «Es ist uns wichtig, dass wir jemanden finden, der die Gemeinde vorwärtsbringt und dazu den richtigen Rucksack mitbringt», so Leuzinger. Denn das Gemeindepräsidium müsse einerseits mit dem Kanton Lösungen finden, andererseits die Gemeindeentwicklung intern vorantreiben können.

Als hätte man gar nicht gewählt

Dass die eigene Suche nicht pünktlich zum Stichtag der Nominierungen für den ersten Wahlgang abgeschlossen werden konnte, sei unglücklich, sagt Mirco Leuzinger. Aber der Prozess habe Zeit benötigt, auch, weil Geldmittel für eine Beschleunigung gefehlt hätten. «Wir hatten nur die Möglichkeit, immer und immer wieder geeignete Personen persönlich anzufragen.» Das mache zwar viel Arbeit, aber man dürfe sich nicht zu schnell zufriedengeben, sagt der Bütschwiler.

Und wie möchte die Ortspartei für einen zweiten Wahlgang sorgen? Mirco Leuzinger hält fest: «Leere Zettel einzulegen, bringt nichts, das ist dasselbe, wie wenn man gar nicht gewählt hat.» Man müsse eine wählbare Bürgerin oder einen wählbaren Bürger auf den Zettel schreiben, um das absolute Mehr zu verhindern.

