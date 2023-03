Findungskommission Bütschwil-Ganterschwil reagiert auf Kritik

Bütschwil-Ganterschwil Bessere Kandidaturen fürs Gemeindepräsidium gefordert – jetzt reagiert die Findungskommission auf die Vorwürfe In Bütschwil-Ganterschwil wird der überparteilichen Findungskommission Intransparenz und fachlich ungenügende Arbeit nachgesagt. Nun nimmt sie in einem Schreiben Stellung zur Kritik. Sascha Erni Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Findungskommission stellte die zwei Kandidaten im Rahmen eines Podiums in Ganterschwil vor. Bild: Sascha Erni

Am 12. März findet der erste Wahlgang um die Nachfolge von Karl Brändle statt. Die Bürgerinnen und Bürger von Bütschwil-Ganterschwil haben für das Gemeindepräsidium die Wahl zwischen zwei Kandidaten: Hans Städler (SVP) aus Altstätten oder Boris Schedler (FDP) aus Wittenbach. Nominiert wurden die beiden Kandidaten von einer überparteilichen Findungskommission, bestehend aus Mitgliedern der Ortsparteien. Dass die Kommission nur diese zwei Männer mit vergleichbarem Rüstzeug, Alter und politischem Hintergrund präsentiert hat, passt nicht allen.

Exemplarisch für die Kritik an der Findungskommission steht ein Leserbrief von Daniel Brunner. Darin schreibt der Bütschwiler, dass die Qualifikationen der Kandidaten nicht überzeugen würden. «Dieses Resultat verdanken wir der intransparenten und fachlich ungenügenden Arbeit der Findungskommission.» Er hoffe darauf, dass keiner der Kandidaten das absolute Mehr erreiche. Dann erhalte die Kommission die Chance, ein besseres Ergebnis zu präsentieren.

Zweiter Wahlgang als Chance?

Adrian Gmür, Mitglied des Kantonsrats St.Gallen (Die Mitte). Bild: Benjamin Manser

Brunner steht mit dieser Meinung nicht alleine da. In einem weiteren Leserbrief dankt der Bütschwiler Kantonsrat Adrian Gmür (Die Mitte) Daniel Brunner: Er könne fast allem zustimmen, was dieser geschrieben habe. «Insbesondere teile ich Deine Meinung, dass wir die Chance wahren sollten, in einem zweiten Wahlgang eine bessere Kandidatur zu präsentieren.»

Zuvor hatte sich die Ortspartei von Die Mitte zu Wort gemeldet. Sie empfiehlt keinen der beiden Kandidaten zur Wahl. Die Mitte hatte sich im Herbst aus der Findungskommission zurückgezogen. Präsident Patrik Raschle begründet den Schritt in einem Schreiben damit, dass die Interessen und Ansprüche an ein professionelles Vorgehen innerhalb der Findungskommission und auch von Seiten des Gemeinderates keine Unterstützung gefunden hätten. So hatte die Kommission etwa auf den Einsatz von externen Spezialisten verzichtet.

«Nun haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Sagen»

Enzo Fuschini, Mitglied der Findungskommission. Bild: PD

Jetzt liegt eine Stellungnahme der Findungskommission vor. Sie bedaure, dass die vorgeschlagenen Kandidaten als qualitativ ungenügend taxiert werden. Enzo Fuschini (SP Alttoggenburg) schreibt im Namen der Kommission: «Am Podium in Ganterschwil sowie über die Vorstellung der Kandidierenden in der Presse konnten sich alle Interessierten eine Meinung bilden.» Es sei Aufgabe der Bevölkerung zu entscheiden, ob sich die beiden Vorgeschlagenen für das Amt eignen und welcher allenfalls der Bessere sei. «Nun haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Sagen.»

Die Kommission habe die Aufgabe gehabt, die Stelle auszuschreiben und die Bewerber zu Gesprächen einzuladen und zu prüfen. «Leider hat keine Frau Interesse angemeldet», so Fuschini weiter. Von ursprünglich drei Bewerbern habe sich einer zurückgezogen, weil er sich keiner Kampfwahl stellen wollte. Betreffend der im Leserbrief monierten Intransparenz stellt er klar, dass die Findungskommission den Kandidaten gegenüber zu Stillschweigen verpflichtet war. Entsprechend durfte sie während der Bewerbungsphase keine Details zu ihnen preisgeben.

Nutzen von externer Unterstützung fraglich

Die Kommission stellt infrage, ob eine professionelle Begleitung durch externe Spezialisten, wie sie die Mitte-Ortspartei wiederholt gefordert hat, etwas an der Situation geändert hätte. «Wie das Beispiel Berneck zeigt, hat die Findungskommission trotz aktiver Suche durch sie und durch das externe Personalberatungsbüro keine wählbaren Kandidierenden gefunden.» Der Entscheid, auf eine externe Begleitung zu verzichten, sei in enger Absprache mit dem Gemeinderat gefallen. Insbesondere die Kosten hätten dabei eine Rolle gespielt.

Kandidieren für das Amt des Gemeindepräsidenten von Bütschwil-Ganterschwil: (von links) Hans Städler und Boris Schedler. Bild: Sascha Erni

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen