Bütschwil enttäuscht – Kirchberg gewinnt in extremis Unterschiedliche Gefühlslage der Toggenburger Viertligisten: Bütschwil bleibt zwar nach der sechsten Runde ungeschlagen, das 1:1 gegen Gossau 3 entspricht aber nicht den Erwartungen. Kirchberg hingegen gewinnt in extremis mit 4:3 gegen Flawil 2. Beat Lanzendorfer

Ziko Gajic (links hinten) schoss den einzigen Bütschwiler Treffer. Der reichte aber nicht zum Sieg gegen Gossau 3. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Was die Besucher bei strömendem Regen am Samstagabend auf der Breite vorgesetzt bekamen, konnte die Gemüter nicht erhellen.

Die Bütschwiler erwischten einen schlechten Tag und mussten sich gegen ein bescheidenes Gossau mit einem 1:1 begnügen. Die zwei verlorenen Punkte könnten in der Endabrechnung weh tun. Zu ungenaue Pässe, keine herausgespielten Chancen, spielerisch zu wenig dominant, kein Mut in der Offensive – so lässt sich die Leistung der Bütschwiler in etwa umschreiben.

Gajic erzielt den einzigen Bütschwiler Treffer

Dabei wäre das Rezept einfach gewesen. Fast immer, wenn das Heimteam über die Aussenpositionen einen Angriff lancierte, wurde es vor dem gegnerischen Tor gefährlich. So kam auch die einzige wirkliche Torchance in Halbzeit eins zu Stande. Gajic flankte zur Mitte, wo Brändle zur Stelle war. Seine Direktabnahme aus kurzer Distanz zischte aber über das Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel sah es doch noch nach einem guten Ende für die Gastgeber aus, als Gajic auf Pass von Pfister das 1:0 gelang. Gossau begann sich in der Folge aber gegen die Niederlage zu stemmen und wurde nach 75 Minuten belohnt. Durch einen umstrittenen Handelfmeter gelang Keller der Ausgleich. Bütschwil versuchte in der Endphase noch einmal aufs Tempo zu drücken, es blieb aber beim Versuch.