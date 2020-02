Bütschwil: Einbruch in Firmengebäude Eine unbekannte Täterschaft ist in Bütschwil in zwei Firmengebäude eingestiegen. 11.02.2020, 09.23 Uhr

Die Einbrecher in Bütschwil erbeuteten wenige tausend Franken.





Bild: Oliver Menge

(kapo/uh) In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in zwei Firmen in der Hofackerstrasse eingebrochen. Sie wuchtete ein Fenster auf und gelangte so in die Büroräumlichkeiten, wo sie wenige tausend Franken Bargeld stahl. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Franken.