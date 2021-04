Bütschwil Brand der Zwinglipasshütte erlebt, wegen Corona in Abwesenheit abgetreten: Präsident der SAC Toggenburg tritt nach 17 Jahren zurück Hanspeter Kalt war einst in Abwesenheit zum Präsidenten des SAC Toggenburg gewählt worden. In Abwesenheit musste er im Februar 2021 auch abtreten – Spuren hat er trotzdem hinterlassen. Christiana Sutter 07.04.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Kalt ist seit diesem Jahr Ehrenmitglied der SAC-Sektion Toggenburg. Bild: Christiana Sutter

Obwohl es bereits Frühling ist, liegt in den Bergen noch viel Schnee. Auch der Bütschwiler Hanspeter Kalt freut sich noch auf die eine oder andere Skitour. Der 64-Jährige ist im Februar nach 17 Jahren als Präsident der SAC-Sektion Toggenburg zurückgetreten.

Wegen des Berufs ins Toggenburg gekommen

Im November 2000 ist Hanspeter Kalt wegen seines Berufs ins Toggenburg gekommen, 2001 zog die Familie an die Bergstrasse in Bütschwil nach. Bereits zu Beginn seiner Toggenburger Zeit trat er als Mitglied dem SAC Toggenburg bei. 2003 fragte der damalige Präsident Max Sailer, ob er sein Nachfolger werden möchte.

Hanspeter Kalt war zu jener Zeit bereits Tourenleiter. Im Februar 2004 wurde er dann in Abwesenheit zum Präsidenten gewählt. Kalt erzählt:

«Damals war ich unfallbedingt im Spital, dieses Jahr konnte coronabedingt keine Versammlung stattfinden, deshalb bin ich in Abwesenheit zurückgetreten.»

Aufgewachsen ist er im aargauischen Frick. Bevor er mit seiner Familie ins Toggenburg zog, wohnten sie in Affoltern am Albis. Zusammen mit seiner Frau Gabi haben sie zwei Söhne und eine Tochter «und jetzt auch vier Enkelkinder». Bis zu seiner Pensionierung im letzten Oktober war er bei der Firma Debrunner König Holding St.Gallen für das Qualitätsmanagement zuständig.

Viele Wege führen zur Zwinglipasshütte

Erste Kontakte zu den Bergen hatte Hanspeter Kalt durch seinen Vater. Er war oft und gerne in den Bergen unterwegs und Mitglied in der SAC-Sektion Zimmerberg am Zürichsee.

Dieser Sektion gehört die Leutschachhütte im Urnerland. «Mich haben die Berge schon als Kind fasziniert», sagt Hanspeter Kalt. Als Sechzehnjähriger trat er in die Jugendorganisation der SAC-Sektion Brugg bei, später wurde er Leiter in den Sportfächern Skitouren und Bergsteigen.

Durch Jugend + Sport besuchte er Leiterkurse. Hanspeter Kalt konnte auch seine beiden Söhne für die Berge begeistern. Im Unterschied zu Wanderern ist ein SACler leistungsorientierter. Das zeigt sich in den Angeboten mit Berg- und Hochtouren, welche die SAC-Sektionen anbieten.

Die SAC-Sektionen in der Schweiz betreiben über 150 offizielle Hütten. «Die Zwinglipasshütte ist keine offizielle Hütte des SAC, sie gehört dem SAC Toggenburg», sagt Hanspeter Kalt nicht ohne Stolz. Für die Bergwege zu den Hütten sind die Sektionen zusammen mit den Gemeinden zuständig, «wobei diese in alpinen Bereichen oft nicht mehr verantwortlich sind».

Für die Erhaltung des Wanderwegs zur Zwinglipasshütte ist die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann zuständig. Vor einigen Jahren wurde dieser Weg saniert, «da haben wir mitgeholfen». Unter der Mithilfe von Mitgliedern des SAC Toggenburg sanierte die Rettungskolonne Wildhaus-Amden den Weg durch die Fliswand zum Altmannsattel.

Kurse und Lager für die Jugend

Während der 17 Jahre als Präsident gleiste Hanspeter Kalt einige Aufgaben auf. Da war das Tourenwesen, vor allem die Reglemente zur Bewertung der Touren mussten neu erstellt werden. Auch unter seiner Leitung wurde ein neues Notfallkonzept erstellt. Bereits als Mitglied war er Tourenleiter und kümmerte sich um die Ausbildung der Mitglieder.

Er organisierte Skitourenausbildungen, Kurse für den Umgang mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät/LVS und Hochtourenausbildungen sowie Seil- und Knotentechnikkurse als Abendkurse für einen anschliessenden Kletterkurs im Fels.

Für ihn stand immer die Sicherheit an erster Stelle. Darum war der Besuch einer dieser Kurse für die Mitglieder zu empfehlen, wenn diese an gewissen Touren teilnehmen wollten. Bis Ende 2020 ergaben das 90 geleitete Kurstage.

Eine Festschrift über die Geschichte der Sektion

«Grosse Freude habe ich an der Zusammenlegung der Kinderbergsteigen- und Jugendgruppe», erzählt der abgetretene Präsident. Früher gingen einige Jugendliche nach der Schulzeit verloren, «der Anschluss war nicht gegeben». Heute sind die 10- bis 22-Jährigen zusammen in Kursen und organisieren ein Sommerlager.

Hanspeter Kalt legt die Festschrift zum Jubiläum 150 Jahre SAC-Sektion Toggenburg auf den Stubentisch. Auf 80 Seiten erfährt man Interessantes zur Geschichte des SAC Toggenburg, der Klubhütte, der alpinen Rettung, dem Fundament von Alpstein und Churfirsten und vielem mehr. Kalt sagt:

«Viele haben sich an dieser Festschrift beteiligt und sie mitgestaltet.»

Leider konnte die Festschrift im vergangenen Jahr coronabedingt nicht persönlich abgegeben werden. Sie kann gegen einen Obolus von 20 Franken beim SAC Toggenburg bestellt werden.

Umbau der Hütte und Hötteträgetä

1970 konnte die Zwinglipasshütte zum 100-Jahr-Jubiläum des SAC Toggenburg eingeweiht werden. Der abgetretene Präsident erzählt über den Umbau der Zwinglipasshütte. Bereits 2009 begannen die ersten Diskussionen über eine mögliche Erweiterung. «Ich war von der Ideensammlung über die Detailplanung mit den Architekten, Behörden und Handwerkern immer mit dabei.»

Bevor es zum grossen Umbau im Juni 2017 gekommen ist, wurden die Fenster und die Fassade renoviert und die Küche umgebaut. Bereits im November 2017 wurde der Umbau abgeschlossen. «Ein spezielles Ereignis während des Umbaus war der Brand am 2. September», erzählt Kalt. Zwei Drittel der Fassade gerieten in Flammen. Anwesende Mitglieder und die Feuerwehr von Wildhaus-Alt St.Johann konnten den Brand löschen.

Hanspeter Kalt (Zweiter von links) feiert im Juni 2018 mit weiteren Mitgliedern die Einweihung der umgebauten Zwinglipasshütte. Bild: Christiana Sutter

Anlässlich der «Hötteträgete» 2018 wurde die Zwinglipasshütte am 30. Juni dann eingeweiht. Über diese Tradition berichtet Hanspeter Kalt mit Freude. «Die Hötteträgete ist schweizweit einmalig.» Diese wurde am 26. Juni 1971 erstmals durchgeführt. Nachdem die Bauseilbahn von der Chreialp zur Hütte zurückgebaut wurde, musste die Versorgung neu organisiert werden.

Jeweils am letzten Samstag im Juni tragen Klubmitglieder von der Chreialp rund sechs bis sieben Tonnen Material zur Hütte hoch. Bis zur Chreialp wird das Material in einer Transportseilbahn befördert. «Ganze Familien helfen mit, vom sechsjährigen Kind bis zum 80-jährigen Grossvater», erzählt Kalt weiter. «Für mich ist das der schönste Anlass in der Sektion.»

Die nächsten Touren sind bereits geplant

Seit Februar 2021 ist Hanspeter Kalt Ehrenmitglied des SAC Toggenburg und blickt auf 17 schöne und ereignisreiche Jahre zurück. Er hofft, dass es künftig im SAC Toggenburg mit weiteren Initiativen weitergeht und zum Bestehenden Sorge getragen wird.

«Aktuell betreue ich noch die Website und stehe für Fragen zur Verfügung.» Man merkt Kalt an, dass er für den SAC und den Berg lebt. Er freut sich auf die Zeit, die jetzt kommt. Nach Ostern steht bereits ein Höhepunkt an: «Ich gehe als Tourenleiter auf Skitour ins Wallis, von Zinal nach Arolla.»