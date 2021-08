Bütschwil: 40 Vollzeitstellen entstehen

BÜTSCHWIL Bäckereikette plant Neubau: Von Bütschwil via Brunnadern nach Bütschwil Die Firma Kuhn Back und Gastro aus Brunnadern will nun doch in Bütschwil einen Neubau für die Produktion erstellen. In Brunnadern war sie an lokaler Opposition gescheitert. In Bütschwil sollen 4,2 Millionen Franken investiert werden. Martin Knoepfel Aktualisiert 13.08.2021, 17.53 Uhr

Auf dieser Wiese im Lerchenfeld, Bütschwil, sollen ungefähr 40 Arbeitsplätze entstehen. Bild: Martin Knoepfel

Im Januar dieses Jahres entschied sich Richard Kuhn, Inhaber und Leiter der Kuhn Back und Gastro AG, das Projekt eines Neubaus für die Produktion in Brunnadern nicht weiter zu verfolgen und es an einem anderen Standort zu realisieren. Die heutigen Produktionsräume seien zu klein, hatte Richard Kuhn die Notwendigkeit des Neubaus früher begründet.



Nun ist der Entscheid offenbar gefallen. Die Brunnödliger Bäckereikette will an der Langenrainstrasse, im Lerchenfeld in Bütschwil, bauen. Das Baugesuch liegt seit gestern Freitag öffentlich auf. Etwa 40 Arbeitsplätze werden in Bütschwil angesiedelt. Richard Kuhn geht nicht davon aus, dass es berechtigte Einsprachen geben wird.

Richard Kuhn. Bild: Urs M. Hemm

Dieses Bauvorhaben sei nicht mit dem Ursprungsprojekt in Bütschwil vergleichbar, sagte Richard Kuhn dieser Zeitung. An der Langenrainstrasse werde es keinen Laden geben, da das an dieser Stelle baurechtlich nicht möglich sei. Dadurch entfallen auch die Kundenparkplätze.

Geplant ist ein rechteckiger Flachdachbau mit einem Grundriss von 48 mal 29,35 Meter mit Untergeschoss, Parterre und Obergeschoss. Die Gebäudehöhe ohne Untergeschoss wird mit 7,14 Metern angegeben.

Das Parterre enthält die Produktionsräume. Es soll rund vier Meter hoch werden. Im Obergeschoss sollen Büros, Garderoben, Sanitäranlagen und Technikräume Platz finden. Der Neubau wird ein Volumen von 8800 Kubikmetern haben.



Zufahrt von der Langenrainstrasse

Das Grundstück misst rund 7100 Quadratmeter und liegt östlich der Parzelle, auf der die Firma Metallraum einen Neubau erstellt hat. Südlich wird es vom Grämigerbach begrenzt. Jetzt ist es eine Wiese. Östlich des Standorts des Neubaus steht eine Baracke. Sie ist nicht Teil des Projekts.

Die Zufahrt erfolgt über eine Stichstrasse von der Langenrainstrasse her. Im Baugesuch ist die Rede von rund zehn Lastwagenfahrten pro Tag. Zudem sind 30 Parkplätze für Autos der Mitarbeiter geplant. Die Nachtschicht kann gar nicht mit dem Öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren.



Geheizt wird mit Erdgas. Auf dem Dach soll eine Fotovoltaikanlage mit 466 Quadratmetern angeordnet werden. Die Arbeiten für den Neubau sollen im Januar 2022 beginnen. Die Bauzeit wird mit einem Jahr angegeben.

2019 erfolgte der Entscheid für Brunnadern

Im Juli 2019 entschied sich Firmeninhaber Richard Kuhn gegen den Standort Lerchenfeld für den Neubau und für einen Neubau an der Gewerbestrasse in Brunnadern in der Gemeinde Neckertal. Das Lerchenfeld hatte damals im Vordergrund gestanden.



Als Gründe nannte er die Nähe zum Stammhaus und tiefere Kosten. Die Rede war von Einsparungen von rund zwei Millionen Franken. Die Kosten für das Projekt in Brunnadern wurden mit 4,2 Millionen Franken beziffert. So viel soll jetzt auch das Projekt im Lerchenfeld kosten, wobei im Baugesuch möglicherweise keine Landerwerbskosten enthalten sind.

Opposition der Anwohner in Brunnadern

Anwohner rekurrierten jedoch 2019 gegen die Baubewilligung, die die Gemeinde Neckertal der Kuhn Back und Gastro erteilt hatte und erhielten beim Kanton teilweise recht. Die Gemeinde Neckertal werde rund 50 Arbeitsplätze verlieren, wenn der Neubau nicht realisiert werden könne, hiess es damals.



Die Kuhn Back und Gastro AG besitzt Verkaufsgeschäfte an zehn Standorten in den Kantonen Zürich und St.Gallen sowie eine Filiale in Herisau. Unter der Leitung von Richard Kuhn hat die 1888 gegründete Firma stark expandiert.



Tankstelle und Schlachthof nicht realisiert

Die Überbauung des Lerchenfelds schreitet nur langsam voran. Ursprünglich war die Rede von wertschöpfungsintensiven Industrien, die sich ansiedeln sollten. Das Lerchenfeld gilt als Gewerbegebiet von überregionaler Bedeutung.



Nun hat sich an der Langenrainstrasse ein kleiner Cluster mit Firmen aus dem Bereich der Nahrungsmittel entwickelt, wobei ein Teil von ihnen schon länger im Lerchenfeld ist. Man findet zwei Käsereien, eine Bauernmetzgerei und einen Getränkehandel. Dazu kommen die Firma Metallraum und ein EDV-Unternehmen.

Wieder aufgegeben wurden hingegen Pläne für den Bau einer Tankstelle mit Shop an der Kantonsstrasse. 2019 entschied die Migros zudem, auf die Realisierung eines Schlachthofs für Geflügel im Lerchenfeld zu verzichten und stattdessen ihren Betrieb im Kanton Freiburg zu vergrössern.