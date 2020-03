Bütschwil: Auffahrunfall mit drei Autos Ein 26-jähriger Autofahrer bemerkte die Bremsmanöver der zwei vor ihm fahrenden Autos zu spät. Eine Frau wurde bei der Auffahrkollision verletzt. 08.03.2020, 11.44 Uhr

Weil der Fahrer des hintersten Autos nicht rechtzeitig bremsen konnte, kam es zur Kollision dreier Autos. Bild: Kapo SG

(pd/rus) Im Ausserfeld in Bütschwil sind am Samstagnachmittag drei Autos ineinander gefahren. Kurz vor 15 Uhr waren mehrere Autofahrer von Dietfurt in Richtung Bütschwil unterwegs. Ein 40-jähriger Autofahrer beabsichtigte, links auf die Libingerstrasse abzubiegen. Er setzte den Blinker und musste aufgrund des Gegenverkehrs vollständig anhalten. Eine hinter ihm fahrende 42-jährige Autofahrerin hielt ihr Auto ebenfalls an. Hinter diesen beiden Autos fuhr ein 26-jähriger Mann. Dieser realisierte die stillstehenden Autos zu spät und prallte trotz eingeleiteter Vollbremsung gegen das Heck des Autos der 42-Jährigen, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.