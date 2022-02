Bürgerversammlung Neckertaler Bürgerschaft sagt klar Ja zur neuen Gemeindeordnung An der ersten Bürgerversammlung der neuen Gemeinde Neckertal nahmen 158 Stimmberechtigte teil. Traktandiert war die Genehmigung der neuen Gemeindeordnung, welcher die Anwesenden einstimmig entsprachen. Urs M. Hemm 22.02.2022, 16.00 Uhr

Die neue Gemeindeordnung der künftigen Gemeinde Neckertal wurde einstimmig gutgeheissen. Bild: Urs M. Hemm

Eine Gemeindeordnung bildet das Rückgrat einer Gemeinde und gewährleistet den Behörden wie auch der Bevölkerung Rechtssicherheit. Nicht nur aus diesem Grund war die Bürgerversammlung vom Montagabend zur Verabschiedung der neuen Gemeindeordnung von Bedeutung. Es war zudem die erste Bürgerversammlung, welche die drei Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg gemeinsam durchführten, bevor die Fusion zur Gemeinde Neckertal am 1. Januar 2023 in Kraft tritt.

«Wir haben nicht mit einer so grossen Teilnehmerzahl gerechnet», sagte Christian Gertsch, Präsident des Konstituierungsrates, der durch die Versammlung führte. Nachdem noch zusätzliche Stühle in die Mehrzweckhalle St.Peterzell gebracht wurden und alle Stimmausweise eingesammelt waren, wurden 158 Anwesende mit Stimmrecht gezählt.

Quorum von 300 Unterschriften gab zu reden

Christian Gertsch, Präsident des Konstituierungsrates, führte durch die Versammlung. Bild: Urs M. Hemm

Bevor es zur Abstimmung kam, erläuterte Christian Gertsch einige zentrale Artikel der neuen Gemeindeordnung. Er legte dar, über welche Geschäfte die Bürgerschaft an der Bürgerversammlung befinden kann, so beispielsweise das Budget und den Steuerfuss oder über Mitgliedschaften bei Gemeinde- und Zweckverbänden.

Im Gegensatz dazu kommen an der Urne beispielsweise Erlasse und Änderungen der Gemeindeordnung Referendumsbegehren zur Abstimmung. Ebenfalls bei einer Urnenabstimmung werden die Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident, die Schulpräsidentin oder Schulpräsident wie auch die weiteren Mitglieder des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission gewählt.

Zu reden gab die Festlegung des Quorums für das Ergreifen des fakultativen Referendums auf 300 Stimmberechtigte. Ein Votant gab zu bedenken, dass es für kleinere Dörfer in der Gemeinde kaum möglich sei, 300 Unterschriften zu sammeln und somit das Quorum viel zu hoch angesetzt sei. Er stellte den Antrag, diese Zahl auf 150 Unterschriften zu halbieren.

Christian Gertsch argumentierte, dass die 300 weit unter den vom Gemeindegesetz vorgeschlagenen 10 Prozent der gesamten Gemeindebevölkerung liegt. Wären wir diesem Vorschlag gefolgt, würde das Quorum bei gut 600 Unterschriften liegen.

«Wir sind davon überzeugt, dass es gut möglich ist, für ein berechtigtes Anliegen 300 Unterschriften zu sammeln.»

Zumal solche Anliegen sich nicht nur auf die Bedürfnisse von nur einem Dorf beschränken, sondern die Gemeinde als Ganzes voranbringen sollten.

Cornel Schmid, Schreiber des Konstituierungsrates, führte das Versammlungsprotokoll. Bild: Urs M. Hemm

Der Antrag zur Halbierung des Quorums wurde mit grosser Mehrheit abgelehnt. Ebenso keine Chance hatte ein Antrag über eine Umformulierung eines Artikels der neuen Gemeindeordnung.

Dem Antrag des Konstituierungsrates zur Genehmigung der neuen Gemeindeordnung hingegen wurde ohne Gegenstimme und Enthaltung entsprochen.

Arbeitsgruppen sind auf Kurs

In seiner Einleitung zeigte sich Christian Gertsch zuvor hocherfreut darüber, dass die Regierung und der Kantonsrat in der vergangenen Woche in zweiter Lesung den Förderbeitrag des Kantons zur Fusion in der Höhe von 11,7 Millionen Franken ohne Gegenstimme oder Enthaltung gutgeheissen haben.

Es folgte eine Auslegeordnung über die Aktivitäten des dreizehnköpfigen Konstituierungsrates sowie über den Stand der Arbeiten in den fünf Teilbereichen Politik und Recht, Finanzen und Informatik, Verwaltung und Personal, Schule sowie Werkhof und Infrastruktur. Christian Gertsch sagte:

«Grundsätzlich organisiert der Konstituierungsrat die Umsetzungsphase zur Einheitsgemeinde und hat an bisher fünf Sitzungen die Anträge aus den fünf Teilprojekten behandelt.»

Daraus resultierte unter anderem die Festlegung des neuen Erscheinungsbildes der Gemeinde Neckertal. Zurzeit beschäftige sich der Rat mit der künftigen Gemeindekommunikation und der Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts.

Vreni Wild, Gemeindepräsidentin von Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Die Arbeitsgruppe Politik und Recht habe mit der Erarbeitung der neuen Gemeindeordnung bereits einen grossen Beitrag zur Fusion geleistet. «Die Gemeindeordnung regelt die Organisation, die Zuständigkeiten und die politischen Rechte der vereinigten Gemeinde Neckertal», erläuterte Christian Gertsch. Einerseits basiere die zur Abstimmung stehende Gemeindeordnung auf der Muster-Gemeindeordnung des Amtes für Gemeinden und Bürgerrecht. Andererseits orientiere sie sich an bisherigen Gemeindeordnungen von Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal.

Die nächste Aufgabe dieser Arbeitsgruppe bestehe darin, die Wahlen der Behördenmitglieder vom Sonntag, 19. Juni, vorzubereiten. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf Sonntag, 28. August, festgelegt. «In Anbetracht dessen, dass die drei Gemeinden auf diesen Herbst die elektronische Stimmabgabe einführen werden und dass nur zwischen zwei und vier Prozent der Stimmberechtigten physisch an die Urne gehen, wird es nur noch einen Urnenstandort geben, der in Mogelsberg sein wird», sagte Christian Gertsch.

Alle Mitarbeitenden werden übernommen

Im Teilprojekt Finanzen und Informatik stünden derzeit die Erstellung einer konsolidierten Rechnung sowie die Vorbereitung des Budgets 2023 im Fokus. Gleichzeitig werden die Arbeiten zur Zusammenführung der Informatik der Gemeindeverwaltung und die entsprechende Koordination mit den Schulen vorangetrieben.

Da es im Gemeindehaus in Mogelsberg nicht genügend Platz hat, wird die Grundbuchverwaltung im dannzumal ehemaligen Gemeindehaus in Oberhelfenschwil untergebracht. Christian Gertsch sagte:

«Wichtig bei all diesen Entscheiden der Arbeitsgruppe Verwaltung und Personal ist, dass allen Mitarbeitenden der Gemeinde auch in der neuen Verwaltung ein Arbeitsplatz geboten werden kann.»

Aufgrund natürlicher Abgänge durch Pensionierungen sei der Konstituierungsrat überzeugt, alle Mitarbeitenden übernehmen zu können.

Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

Nun gehe es unter der Führung des neu gewählten Verwaltungsleiters Andreas Lusti um die Festlegung eines Stellenplans und um die konkrete Personaleinteilung. Parallel dazu wird ein Personalreglement mit Lohnsystem erarbeitet.

Im Bereich Schule wurde mit der Wahl von Hanspeter Helbling als neuer Gesamtschulleiter ein wichtiger Grundstein bereits gelegt. Noch nicht endgültig festgelegt sei aber der künftige Standort der Schulverwaltung. Offen sei zudem die Festlegung der Leitung für das Projekt Medien- und Informatikschulung.

Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil. Bild: Urs M. Hemm

Auch im fünften Teilprojekt, das die Bereiche Werkhof und Infrastruktur bearbeitet, wurden bereits personelle Entscheidungen getroffen. Willy Altherr wird als neuer Werkhofleiter fungieren, als sein Stellvertreter wurde Philipp Thomas gewählt. Neben der Erarbeitung eines Konzepts für den künftigen Werkhof steht dort die Organisation und Erstellung eines Reglements für den Strassenunterhalt und Winterdienst zuoberst auf der Prioritätenliste.

Aufgrund der gelockerten Coronabeschränkungen blieben nach der Versammlung noch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Foyer des Mehrzweckgebäudes und setzten ihre Gespräche beim gemeinsamen Apéro fort.