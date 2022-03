Mosnang genehmigt Jahresrechnung 2021

Bürgerversammlung Mosnang verschiebt Strassenbauprojekte und erwägt Neubau des Primarschulhauses Mosnangs Bürgerschaft hat die Jahresrechnung 2021 einstimmig genehmigt. Ob der Steuerfuss, wie von der FDP angeregt, trotz grosser anstehender Investitionen um 13 Prozent gesenkt wird, entscheidet sich an der Budgetversammlung im Herbst. Josef Bischof 30.03.2022, 10.02 Uhr

Die Schulhauserweiterung in Mühlrüti kann nach den Sommerferien bezogen werden. Bild: Josef Bischof

Über den guten Rechnungsabschluss zeigte sich Gemeindepräsident Renato Truniger erfreut. An der Bürgerversammlung stellte er ihm aber Gedanken zum Zeitgeschehen voran. «Es ist eine verrückte Zeit», hatte er schon im Geschäftsbericht geschrieben, «für viele Normalbürger bleiben Wohnträume Träume.» An der Versammlung ergänzte er, dass der Krieg in nicht allzu grosser Entfernung vieles relativiere. So auch die oft als untragbar empfundenen Einschränkungen durch die Coronapandemie. Im Nachhinein sei es unverständlich, dass sie es geschafft hätten, unsere Gesellschaft zu spalten.