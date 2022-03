Reformiert Flawil projektiert Mehrfamilienhaus als Renditeobjekt

Bürgerversammlung «Keine Goldgrube» – Reformiert Flawil stimmt der Projektierung eines Mehrfamilienhauses dennoch zu Der beabsichtigte Bau eines Mehrfamilienhauses an der Landbergstrasse hat eine weitere Hürde genommen. Die Stimmberechtigten bewilligten den Kredit von 131'000 Franken für die Detailprojektierung der Variante ohne Untergeschoss. Andrea Häusler 24.03.2022, 17.00 Uhr

3,4 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an der Bürgerversammlung in der Kirche Feld teil. Bild: Andrea Häusler

So engagiert in der Eintretensdebatte verbal die Klingen gekreuzt wurden, so versöhnlich gestaltete sich hernach die Detailberatung des geplanten Bauprojekts. Das Resultat: Die reformierte Kirchgemeinde projektiert auf dem kircheneigenen Areal an der Landbergstrasse 27 ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Wohnhaus mit vier Mietwohnungen und Gewerberäumen, mit Dach-, aber ohne Kellergeschoss. Die «Reinli»-Scheune – samt Grundstück für 2'500 Franken vermietet – soll zurückgebaut werden.