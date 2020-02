Bürgerliche gegen SP: Am Wahlpodium in Kirchberg war der SP-Kandidat meist auf sich alleine gestellt Die Spitalstrategie der Regierung war eines der Hauptthemen einer Podiumsdiskussion in Kirchberg. Nicht nur dabei musste sich der SP-Kandidat gleich gegen alle drei anderen Kandidaten behaupten. Beat Lanzendorfer 18.02.2020, 11.46 Uhr

Kandidaten von den vier Ortsparteien nahmen am Podium in Kirchberg teil (von links): Stefan Diener (SP), Simon Seelhofer (FDP), Ruben Schönenberger (Moderator), Hansruedi Thomas (CVP), Linus Thalmann (SVP). Bild: Beat Lanzendorfer

Wer in diesen Tagen Wahlkampf betreibt, kommt am Thema Spital nicht vorbei. Dies war auch bei der Podiumsdiskussion am Montagabend im Kirchberger «Toggenburgerhof» nicht anders.

An dieser duellierten sich die Kantonsratskandidaten Stefan Diener (SP), Simon Seelhofer (FDP) und Hansruedi Thoma (CVP), sowie der bisherige Kantonsrat Linus Thalmann (SVP), der erneut antritt.

Die SP will alle neun Regionalspitäler erhalten

Das Thema Spital war auch deshalb für die Diskussion gesetzt, weil die St.Galler Spitalverbunde just am Montagmorgen den Jahresabschluss 2019 kommuniziert hatten, der über alle Spitäler des Kantons einen Verlust von rund 20 Millionen Franken aufweist. Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg trägt dazu ein Minus von rund sechs Millionen bei. Gemäss den Verantwortlichen entwickelten sich die Fallzahlen in dieser Region aber erfreulich. Ruben Schönenberger, Redaktionsleiter des «Toggenburger Tagblatt» und der «Wiler Zeitung» sowie Moderator der Diskussion, fragte deshalb, ob in der Region ein Spital nicht ausreichen würde.

«Der Kanton muss die Grundversorgung der Regionen sicherstellen», sagte Diener, dessen Partei sich als einzige für den Erhalt aller neun Regionalspitäler stark macht. Es sei möglich, die Spitäler ohne Defizit zu betreiben. Diener schwebt eine Fokussierung auf Spezialgebiete vor, wie es in Wattwil mit der psychosomatischen Abteilung bereits angeboten werde.

Das Spital Wattwil könnte selbst zum Notfall werden. (Bild: Ruben Schönenberger)

Nach Meinung von Thalmann könne Wattwil die heute geforderte Spezialisierung nicht bieten. «Der Kostendruck ist enorm, Patienten sollen heute möglichst schnell wieder entlassen werden.» Als Buchhalter sei er ebenfalls für eine Rationalisierung, war die Aussage von Thoma. Seelhofer ging noch einen Schritt weiter und forderte, dass den Kantonen gewisse Kompetenzen entzogen werden. «Mir schwebt eine Gesundheitsregion Säntis vor, in welcher der Blick auf die ganze Ostschweiz gerichtet wird.» Einig waren sich die Podiumsteilnehmer weitestgehend, dass mit der bisherigen Informationspolitik viel Vertrauen in der Bevölkerung verloren gegangen sei.

Flüchtlinge sollen besser verteilt werden

Das zweite Thema des Abends verband die kantonale Politik direkt mit der Gemeinde Kirchberg. In der laufenden Februarsession des Kantonsrats wird ein Vorstoss von Linus Thalmann (SVP) und Andreas Widmer (CVP) thematisiert. In diesem geht es darum, dass Flüchtlinge den Wohnort nur wechseln können sollen, wenn die neue Gemeinde zustimmt. Das Anliegen geht auf die Kritik des Kirchberger Gemeinderats zurück, dass in der Gemeinde mehr Flüchtlinge wohnen als sie gemäss Verteilschlüssel aufnehmen müsste (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete), was Kosten verursache.

Macht Kirchberg zu wenig für die Integration? Oder wird die Gemeinde zu stark belastet? Bild: Ruben Schönenberger

Diener sprach von einem absurden Vorschlag. «Es kann nicht sein, dass Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, nur weil sie Leistungen des Staates beanspruchen.» Vielmehr nimmt er die Gemeinde in die Pflicht, ihre Hausaufgaben bei der Integration von Flüchtlingen besser zu erledigen. Für Thalmann wiederum war das ein Affront gegenüber dem Gemeinderat: «Unsere Gemeinde macht genug für die Integration.» Nach ihm müsste es den Gemeinden möglich sein, was die Kantone schon dürften. Wolle ein Flüchtling, der Sozialhilfe beansprucht, den Kanton wechseln, brauche es das Einverständnis des neuen Kantons. Seelhofer zählte verschiedene Beispiele auf, mit denen Flüchtlinge in der Gemeinde Kirchberg integriert werden. Zu ihnen gehört etwa das Domino, ein Deutschkurs für Mutter und Kind.

Bei den Kosten kam unweigerlich auch das Thema Steuern auf. Konkret wollte sich keiner der Teilnehmenden äussern, solange die genauen Zahlen der Gemeinde noch nicht vorlägen. Nach den positiven Abschlüssen der vergangenen Jahre wird aber Spielraum vermutet, um eine Steuersenkung vorzunehmen.

Bei 5G sind sich links und rechts einig

Aus dem Publikum kam in der Folge ein weiteres aktuelles Thema zur Sprache: die neue Mobilfunkgeneration 5G. Diener und Thalmann waren sich hier ausnahmsweise einig, allerdings mit unterschiedlichen Argumenten. Für Thalmann ist die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten: «Alle wollen überall mobil sein und es muss immer schneller gehen. Mit der technischen Entwicklung, die rasant voranschreitet, sind wir auf das 5G-Netz angewiesen.»

Für Diener gibt es schlichtweg noch keine Studien, welche Gefahren von 5G belegen würden. Eine weitere Frage aus dem Publikum betraf das Bevölkerungswachstum. Die Gemeinde sei attraktiv und verfüge weiterhin über Bauland, deshalb sei mit einem weiteren Wachstum zu rechnen, waren sich die vier Angesprochenen einig.

Sinnvolle Gesetze als Ziel

Sollte es zu einer Wahl kommen, möchte sich Seelhofer für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen, die Voraussetzungen für die weiter fortschreitende Digitalisierung schaffen und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs vorantreiben. Ihm schwebt eine direkte Zugverbindung Wattwil – Zürich vor. Als Landwirt möchte sich Thoma den landwirtschaftlichen Themen annehmen. Dazu gehört auch das seit zehn Jahren geltende Wasserbaugesetz, das einige Schwachstellen aufweise. Diener schwebt ein energieautarkes Tal vor, mit dem das Toggenburg Vorbildcharakter erlangen könne. Thalmann sagte, er habe sich bei seinem ersten Wahlkampf für weniger Steuern und weniger Gesetze eingesetzt. Bei den Gesetzen müsse er weniger mit sinnvoll ersetzen.