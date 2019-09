Das Wirken des «armen Mannes aus dem Tockenburg» reicht bis in die Gegenwart.

Bühne Thurtal: Dank des Theaterspiels Freunde geworden

Jonathan Ammann, Silvan Altermatt und Willy Schönenberger (von links) trafen sich im Bräkerhaus. An der Wand hängen drei Originalbilder von Kunstmaler Willy Fries. (Bild: Christoph Heer)

Vor Jahresfrist feierte die Bühne Thurtal einen hervorragenden Erfolg mit ihrer Aufführung in der Dreyschlatt bei Krinau von «Ueli Bräker: Der arme Mann vom Tockenburg». Zwölf Monate später treffen sich am Aufführungsort, im Jugendhaus von Ueli Bräker, zwei Ueli-Darsteller mit Silvan Altermatt. Bräker lebte übrigens von 1735 bis 1798.

Der Berner Silvan Altermatt ist Kurator der Willy Fries Stiftung und hat im vergangenen Jahr jede Aufführung von «Ueli Bräker» vor Ort miterlebt. Noch während die Vorstellungen im Gange waren, skizzierte er zahlreiche Szenen und hielt diese in einem Erinnerungsbuch fest. Aktuell geniesst Silvan Altermatt mit seiner Familie einige Tage Ferien – und dies an dem Ort, wo er sich im letzten Jahr nahezu daheim fühlte. Wenn sich der Kurator von besagter Stiftung in Dreyschlatt Ferien gönnt, dann lassen sich das einige Schauspieler von damals nicht entgehen und beehren ihn mit einem Besuch.

Klassenzusammenkunft im kleinen Rahmen

So waren das kürzlich Willy Schönenberger aus Gähwil und Jonathan Ammann vom Schuflenberg, 300 Meter unterhalb des Bräkerhauses. Sie beide spielten Ueli Bräker. Erstgenannter den sterbenden, Zweitgenannter den jungen. Es ist im Jugendhaus von Bräker wie eine kleine Zusammenkunft von damaligen Akteuren.

Äusserst interessante Gespräche sind am kleinen Tisch mitzuverfolgen. Allesamt haben sie viel zu erzählen. Insbesondere der zehnjährige Jonathan Ammann erinnert sich noch haargenau an die damalige Premiere und sagt:

«Ich hatte vorher noch nie in einem Theater mitgespielt, da war ich vor der Premiere dann schon ziemlich nervös.»

Lachend fällt ihm Willy Schönenberger ins Wort, «unser kleiner Ueli-Darsteller war wohl weniger nervös, als wir von der älteren Garde». Mit jeder der insgesamt 16 Freilichtaufführungen wurde Silvan Altermatt ein grösserer Bestandteil des Theaterensembles und des Teams der Bühne Thurtal. Es entstanden Freundschaften, die bis heute halten.

«Unfassbar und heute ungemein inspirierend»

«Es ist schier unglaublich, hier in diesem stilvollen, geheimnisvollen und geschichtsträchtigen Haus Ferien zu verbringen. Und noch grösser ist die Freude, dass Willy zu Besuch kommt und er es sich nicht nehmen lässt, kurze Geschichten vorzulesen», sagt Altermatt. Im Bräker-Ferienhaus sind zudem drei Originalbilder des Kunstmalers Willy Fries (1907 bis 1980) ausgestellt – wie lange, das entscheidet die Stiftung; ausser sie werden vorher gekauft.

Für die Bühne Thurtal war die letztjährige Inszenierung von «Ueli Bräker» das fünfte Freilichtspektakel. Wieder hier zu sein freut auch Willy Schönenberger. «Tatsächlich ist es wie ein nach Hause kommen. Unfassbar und bis heute ungemein inspirierend, was wir hier für eine tolle Zeit erlebt haben. Er sagt:

«Am Tisch zu sitzen, wo Ueli Bräker gesessen ist, einfach unbeschreiblich.»

Das geschichtsträchtige Bräkerhaus wird von Bea und Mathias Ammann als Ferienhaus vermietet, kaum vorstellbar, dass vor zwölf Monaten an genau dieser Stelle und zu jeder Vorstellung, über 500 Zuschauer Zeugen einer phänomenalen Aufführung wurden.