FDP Kirchberg fordert deutliche Steuersenkung

Budget Mit Blick auf hohes Eigenkapital und abgelehnte Schulraumerweiterung: FDP Kirchberg fordert deutlich Steuersenkung Die Parteileitung der FDP Kirchberg fordert: Die Steuern müssen im 2022 deutlich gesenkt werden und mittelfristig auf unter 120 Prozent sinken. Zudem soll rasch ein neues Baureglement zur Diskussion vorgelegt werden. 04.01.2022, 16.14 Uhr

Eine Steuersenkung wäre «ein schönes Zeichen an die Bevölkerung», sagt die FDP Kirchberg. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Gemeinde Kirchberg hat heute einen Steuerfuss von 133 Prozent. Dieser sei sowohl im regionalen als auch im kantonalen Vergleich zu hoch, schreibt die FDP Kirchberg am Dienstagnachmittag in einer Medienmitteilung. In den vergangenen Jahren habe sich die finanzielle Situation der Gemeinde laufend verbessert, Kirchberg verfüge über ein ausreichendes Eigenkapitalpolster. Durch die Ablehnung des Projekts Schulraumerweiterung und Neubau Mehrzweckhalle im Dorf Kirchberg werde zudem die zweckgebundene Vorfinanzierung von sieben Millionen Franken frei.

Simon Seelhofer, Präsident FDP Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

In Anbetracht dessen, dass in Kirchberg aktuell das Budget 2022 vorbereitet wird, fordert die FDP eine Steuersenkung. «Für die FDP ist klar, dass eine deutliche Steuersenkung realistisch ist», heisst es in der Mitteilung. «Mittelfristig fordert die Parteileitung einen Steuerfuss von deutlich unter 120 Prozent.»

Nachhaltige Steuersenkung zum Wohl der Bevölkerung

Eine Senkung der Steuern sei gerade auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage sinnvoll und stärke die finanzielle Situation der Einwohnerinnen und Einwohner, schreibt die FDP weiter. Erste Erkenntnisse beim Kanton hätten zudem gezeigt, dass Corona keinen wesentlichen Einfluss auf den Steuerertrag hat – zumal Kirchberg in erster Linie von den Steuereinnahmen von Privatpersonen lebe. «Eine Unbekannte im Gemeindehaushalt sind aktuell die steigenden Kosten der Flüchtlinge in der Sozialhilfe. Diese Kosten gilt es genau im Auge zu halten», heisst es in der Mitteilung.

Eine deutliche Steuersenkung wäre in den Augen der Partei «ein schönes Zeichen an die Bevölkerung». Steuern sollten nicht auf Vorrat eingezogen werden und eine Senkung auch in dieser Höhe könne nachhaltig vorgenommen werden. Bei einem Steuerertrag von etwa 150’000 Franken pro Steuerprozent drohe in den nächsten Jahren keine neue Steuererhöhung. «Eine Hüst und Host-Politik wäre nicht im Sinne der FDP.»

Liberales Baureglement erhöht die Attraktivität

Eine zweite Forderung der FDP zielt in Richtung Baureglement. Das aktuelle Reglement aus dem Jahr 2013 sei in Abstimmung mit der Strategie Innenentwicklung rasch zu überarbeiten. Dabei sei das Baureglement möglichst liberal zu gestalten. «Die Ausnützungsziffer ist gemäss dem kantonalen Baureglement abzuschaffen, auf unnötige Ersatzmassnahmen wie die Baumassenziffer ist zu verzichten», schreibt die Partei.

Dies gelte insbesondere in Kernzonen oder W3-Zonen. Damit werde nicht nur dem Gebot der Innenverdichtung Rechnung getragen. Ein liberales Baureglement erhöhe auch die Attraktivität, ältere Liegenschaften durch neue Bauten zu ersetzen. Damit erhöhe sich die Wohnattraktivität in der Gemeinde, was wiederum attraktive Steuerzahler anziehen werde.

Die FDP begrüsst das Anliegen der Gemeinde, in einzelnen Quartieren eine Gesamtsicht einzubringen und Überbauungen nicht nur pro Parzelle zu beurteilen. (red)