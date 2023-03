Ganterschwil: Fünf Varianten zur Letzibrücke

Budget Fünf Varianten zur Letzibrücke: Kritische Fragen an der Bürgerversammlung von Bütschwil-Ganterschwil Neben Gewinn und Verlust wurde an der Bürgerversammlung von Bütschwil-Ganterschwil auch über das Projekt Letzibrücke diskutiert. Urs M. Hemm 24.03.2023, 17.00 Uhr

Gemeindepräsident Karl Brändle mit Schulratspräsidentin Le Bich Näf und dem stellvertretenden Gemeindepräsidenten Peter Moos (von links). Bild: Urs M. Hemm

Inhaltlich trockene Veranstaltungen können durchaus auch einmal bewegende Momente haben. Nämlich dann, wenn der langjährige Gemeindepräsident gebührend verabschiedet wird. So geschehen am Donnerstagabend an der Bürgerversammlung der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, als Schulratspräsidentin Le Bich Näf und Peter Moos, stellvertretender Gemeindepräsident, Karl Brändle würdigten, der nach 20 Jahren im Gemeindepräsidium im Sommer zurücktreten wird.