Brut- und Setzzeit Nach Hetzjagd: Wildhüter muss Reh mit Drillingen im Bauch vom Leid erlösen - nun appelliert er an Hundehalter Menschen mit Hunden sollten den Kontakt mit Wildtieren meiden, vor allem während der Brut- und Setzzeit von Mai bis Mitte Juli. Wildhüter Matthias Müller, der für die Gebiete im unteren Toggenburg, das untere Neckertal sowie die die Region Wil zuständig ist, erklärt weshalb. Beat Lanzendorfer 04.06.2021, 05.00 Uhr

Wenn Rehe von Hunden gehetzt werden, endet dies für das Wildtier nicht selten tödlich. Bild: Severin Bigler/AGR

Würden Wildtiere eine Beliebtheitsskala führen, nähme der Mensch keinen Spitzenplatz ein. Ist der Mensch dann noch mit einem Hund unterwegs, sackt der Wert noch deutlicher ab.

Begegnungen zwischen Hunden und Wildtieren enden häufig nicht gut. Leidtragende sind oftmals Rehe, die bei Hetzjagden von Hunden nicht selten zu Tode kommen. Wildhüter Matthias Müller appelliert deshalb an die Vernunft der Menschen:

«Wer jetzt in der sensiblen Zeit mit seinem Hund im Wald oder in Waldesnähe unterwegs ist, sollte seinen Vierbeiner an der Leine führen.»

Der 35-Jährige ist seit drei Jahren Wildhüter des Wildhutkreises 7, zu dem das untere Toggenburg, das untere Neckertal sowie die Region Wil gehören.

Drillinge im Bauch konnten nicht gerettet werden

Was passieren kann, wenn es zu unliebsamen Begegnungen zwischen Menschen und Tieren kommt, erklärt der Wildhüter anhand eines Ereignisses. «Kürzlich hat mich eine Frau telefonisch kontaktiert, was sie machen soll, ihr Hund hätte ein Reh verfolgt, das nun völlig entkräftet am Waldrand liege.»

Beim Eintreffen habe er festgestellt, dass es sich um eine ältere Rehgeiss handle, die sich auf der Flucht einen Bänderriss am Hinterlauf zugezogen hatte. Sie musste mit einem Schuss von ihrem Leiden erlöst werden. Die Drillinge in ihrem Bauch konnten ebenfalls nicht gerettet werden.

Müller rechnet der Frau zwar an, dass sie den Vorfall gemeldet habe. Er hätte es aber bevorzugt, es wäre gar nicht so weit gekommen. «Wenn sie ihren Hund an der Leine geführt hätte, wären die Rehgeiss und ihre Drillinge noch am Leben.»

Stress für den Organismus

Die Brut- und Setzzeit sei gemäss Müller eine sensible Phase, Wildunfälle wie der Beschriebene würden sich dann leider häufen. Diese zweieinhalb Monate seien nicht nur für die trächtigen Tiere kritisch. Der Wildhüter sagt:

«Einjährige Jungtiere sind auf der Suche nach einem neuen Revier, weil sie von der Mutter vertrieben worden sind, die sich auf den kommenden Nachwuchs vorbereitet.»

Wildhüter Matthias Müller. Bild: Beat Lanzendorfer

Komme es dann zu Begegnungen mit Hunden, bedeute dies zusätzlichen Stress, weil sie die Gegend noch nicht so gut kennen würden. Das sei eine riesige Belastung für den Organismus, besonders für trächtige Tiere.

Unfälle mit Tieren immer melden

Durch die erhöhte Wandertätigkeit der Wildtiere komme es auch vermehrt zu Zusammenstössen mit Autos. Müller erklärt: «Fahrzeuglenker, die einen Unfall mit Tieren jeglicher Art hatten, sollten dies immer der Polizei melden, auch wenn das Tier flüchten konnte.» Meistens sei es verletzt und verende erst nach Tagen des qualvollen Leidens.

«Wenn wir vom Unfall Kenntnis haben, können wir die Tiere suchen und sie von ihrem Leid erlösen.»

Müller spricht auch von Begegnungen mit Jungtieren, etwa kleinen Füchsen, die zwar im Menschen einen Jö-Effekt auslösen. Streicheln oder in die Hände nehmen sollte man die Tiere aber auf keinen Fall. Und schon gar nicht nach Hause nehmen. Dazu Müller: «Es ist wie beim Menschen. Der Nachwuchs entdeckt die Welt, er findet aber immer wieder selbstständig nach Hause oder am Beispiel der Füchse in den Bau zurück.» Wildtiere sollten auch nicht gefüttert werden, sie würden ihre Nahrung selber finden.

«Wer jetzt unterwegs ist und bemerkt, dass Wildtiere in der Nähe sind, sollte einen Bogen um sie machen, aber ganz sicher die Hände von ihnen lassen», appelliert der Wildhüter an die Vernunft der Menschen. Der Wald sei genug gross, er biete Platz für alle. Die gegenseitige Rücksichtnahme sei aber eine Grundvoraussetzung.