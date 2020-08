Serie Bruno Wickli sagt von sich, er sei ein Historiker, kein Museumsmensch: Einer der «stillen Schaffer» im Toggenburger Museum in Lichtensteig Wer das Toggenburger Museum an der Hauptgasse in Lichtensteig besucht, sieht nur einen Teil der Arbeit eines ganzen Teams. Was dahintersteckt, erzählt Bruno Wickli, der Präsident der Museumskommission. Sabine Camedda 11.08.2020, 17.00 Uhr

Bruno Wickli kennt viele Gegenstände im Toggenburger Museum. Zum Freiheitsbaum von Uelisbach hat er eine besondere Beziehung, da er für ihn den Zusammenhang zwischen seinen Arbeiten als Historiker und dem Amt beim Museum verdeutlicht. Bild: Sabine Camedda

Seit 100 Jahren befindet sich das Toggenburger Museum in einem ehemaligen Handelsgebäude an der Hauptgasse in Lichtensteig. Die Besucherinnen und Besucher werden die breite Steintreppe hinauf geführt und finden in elf Räumen, die auf zwei Etagen verteilt sind, unzählige Gegenstände, welche die Geschichte des Toggenburgs und das Leben der Toggenburger erzählen.

«Was man hier sieht, ist nur ein Bruchteil der gesamten Sammlung des Toggenburger Museums», sagt Bruno Wickli, der Präsident der Museumskommission. Hier zeigt sich eine Parallele: Wie bei der Sammlung viel im Verborgenen bleibt, agiert auch die Museumskommission im Hintergrund. Doch ohne das würde es nicht gehen.

Dass mit Bruno Wickli ein Historiker der Museumskommission, quasi dem Verwaltungsrat der Institution, vorsteht, ist kaum ein Zufall. Geführt und kuratiert wird das Museum von einer eigenen Crew rund um die Kuratorin Christelle Wick. «Wir lassen ihnen freie Hand bei der Ausstellung und bei den Themen der Sonderausstellungen», sagt Wickli. Die Zusammenarbeit laufe sehr gut, daher könne er sich um andere Belange kümmern.

Von der Kunst, Besucher ins Museum zu locken

«Regionalmuseen haben einen schweren Stand», sagt Bruno Wickli. Denn mit einem Heimatmuseum, das einen Sammlerauftrag hat, lässt sich kaum Geld verdienen. Im Falle des Toggenburger Museums steht die Ortsgemeinde Lichtensteig dahinter, zudem wird Freiwilligenarbeit grossgeschrieben.

Ein Blickfang in der Ausstellung des Toggenburger Museums: Das bemalte Himmelbett. Bild: Sabine Camedda

Es sei in ihrem Interesse, dass die Sammlung im Museum die Besucher anziehe, sagt Bruno Wickli. So können Eintrittskarten verkauft und Sponsoren gewonnen werden. Hier ist die Museumskommission gefragt. «Wir befinden uns derzeit in einer wichtigen Phase, denn wir müssen uns für eine Strategie entscheiden», erklärt deren Präsident.

Um diese zu entwickeln, hat das Toggenburger Museum letztes Jahr eine Umfrage durchgeführt. Eine Erkenntnis daraus sei, dass das Publikum vermehrt wünscht, dass Geschichten rund um die Objekte erzählt werden.

Zusammenarbeit würde mehr Chancen bieten

Die Digitalisierung ermögliche auch neue Präsentationsformen. Wünschenswert wäre zudem mehr Raum, um auch Workshops im Museum durchführen zu können. Bruno Wickli ist überzeugt, dass nur mit Kooperationen etwas erreicht werden kann.

Die Öffnungszeiten seien sehr beschränkt. Hier gelte es, neue Möglichkeiten zu finden und eventuell mit anderen Institutionen zusammenzuarbeiten. Die Neuausrichtung soll jetzt an die Hand genommen werden, da das Toggenburger Museum nächstes Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiern kann.

Wichtiges Gedächtnis des Toggenburgs

Mit dem Toggenburger Museum hatte der in Neu St.Johann aufgewachsene Bruno Wickli in seiner Jugend keine Berührungspunkte. Erst beim Schreiben seiner Dissertation als Historiker ging er in der Bibliothek des Museums ein und aus.

In der Bibliothek des Toggenburger Museums befinden sich alte Schriften aus dem Tal. Bild: Sabine Camedda

«Die Büchersammlung ist eine wichtige Dokumentationsstelle, quasi das Gedächtnis des Toggenburgs», sagt Bruno Wickli. Über die Büchersammlung hat der Historiker den Zugang zum Toggenburger Museum gefunden, obwohl er sich nicht als «Museumsmensch» bezeichnet. Er wolle, dass das Kulturerbe erhalten bleibe. Das sei seine Motivation für sein Engagement.

Ob er sich als einen stillen Schaffer bezeichnet? Bruno Wickli lacht und nickt: «Wir haben hier im Toggenburger Museum viele Menschen, die ihre Sache sehr gut machen. Da braucht es mich nicht überall», sagt er. Ihm ist es recht.

«Ich sehe meine Position als ein typisches Verwaltungsamt.»

Eines aber, dass er gerne ausübt und das ihm Freude bereitet. Wenn die Neuausrichtung festgelegt und umgesetzt ist, möchte er es weitergeben. Sein Engagement sieht er aber als selbstverständlich an. «Ich habe viel vom Toggenburger Museum profitiert und kann nun so etwas zurückgeben.»