Als erster Betrieb in Europa bauen Bruno und Marlene Schweizer in Brunnadern eine biozertifizierte Trutenzucht auf. Da es in der Schweiz noch keine Richtlinien für die Zucht von Truten gibt, wird das Projekt wegweisend für künftige Zuchtbetriebe sein.

Urs M. Hemm 26.01.2021, 05.00 Uhr