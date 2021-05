Brunnadern «Es erinnerte allzu sehr an ein Gefängnis»: Heimleiter Roman Strübi verfolgt im Seniorenheim Neckertal eine liberale Strategie im Umgang mit der Coronapandemie Die Gesundheit der Bewohnenden stand für Heimleiter Roman Strübi im Vordergrund. Aber einschliessen wollte er sie nicht. «Es sind mündige Menschen, die auch ein Recht auf Selbstbestimmung haben.» Urs M. Hemm 10.05.2021, 12.46 Uhr

Mirjam Zwicky, welche für die Organisation und Durchführung von Aktivitäten und Veranstaltungen verantwortlich ist, Heimleiter Roman Strübi sowie Nelly Freitag und Erika Prassl (sitzend am Sportgerät). Bild: Urs M. Hemm

«Bei der Bewältigung dieser ausserordentlichen Situation geht es nicht nur um die physische Unversehrtheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Ebenso wichtig ist uns der psychosoziale Aspekt, der viel zum Wohlbefinden beiträgt.» Das sagt Roman Strübi, Leiter des Seniorenheims Neckertal in Brunnadern, zur Coronasituation.

Es diene niemandem, wenn die Bewohner zwar gesund seien – was zweifelsohne das Wichtigste sei – aufgrund von Einschränkungen aber vereinsamen würden. «Daher haben wir stets versucht, einen liberalen Mittelweg zu gehen, der sowohl der Wahrung der physischen Gesundheit gerecht wird, aber auch die zwischenmenschliche Komponente nicht vernachlässigt», sagt Roman Strübi.

Zwei, die diese Zeit und die Auswirkungen der Pandemie in Brunnadern tagtäglich und hautnah miterleben, sind die Heimbewohnerinnen Nelly Freitag und Erika Prassl.

Treffen über den Zaun hinaus

Grundsätzlich sei das Leben im Heim gut, sagt die 83-jährige Erika Prassl. «Dass ich aber meinen Urenkel nicht sehen konnte, war schwierig.» Aber auch ohne Besuche sei es ihr nie langweilig geworden. «Wir können täglich mit den neuen kognitiv-motorischen Trainingsgeräten unseren Körper und Geist fördern und in den grosszügigen Garten an die frische Luft gehen», sagt sie.

Trotz aller Aktivitäten sei dennoch aufgrund der Ausgangsbeschränkungen bei einigen Bewohnern ein Rückgang der Beweglichkeit festgestellt worden. Daher wurden die neuen Trainingsgeräte angeschafft, die jetzt allen Bewohnenden zur Verfügung stehen. «Es braucht aber eine gewisse Zeit, bis die Geräte auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt sind», sagt Pflegedienstleiter Miro Zuparic. Der Aufbau von Kraft und Gleichgewicht diene unter anderem der Sturzprävention, sei aber zugleich auch Teil der Aktivierung. Erika Prassl und Nelly Freitag nutzen täglich diese Geräte. Sie sagen:

«Die Bewegung tut uns gut und wir bleiben dabei auch im Kopf fit.»

Bezüglich Massnahmen hätten sie sich immer an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit gehalten, sagt Heimleiter Roman Strübi. «Als wir keine Besucher ins Haus lassen durften bestand aber die Möglichkeit, sich über den Zaun hinaus zu treffen – etwa wie beim bekannten Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz. So waren Treffen zwar möglich, durch den Zaun bestanden aber eine physische Distanz und Sicherheit.»

Einzig mögliches Vorgehen: Isolierung

Propagiert hätten sie diese Lösung nicht. Aber bald sei den Bewohnenden klar gewesen, dass so Besuche unter Einhaltung der Regeln möglich sind. Erst später hätten sie die Möglichkeit eingeführt, sich in der Cafeteria über Telefon zu unterhalten. Roman Strübi sagt:

«Dies wurde aber sehr wenig genutzt, weil es doch allzu sehr an ein Gefängnis erinnerte.»

Und trotz striktem Einhalten der Vorgaben durch das ganze Personal und Besucher habe sich die Situation Mitte Januar geändert. «Bis dahin war es fast ein Wunder, dass es uns noch nicht getroffen hatte. Doch dann wurden in kurzer Zeit 20 Bewohner und 15 Angestellte positiv auf das Coronavirus getestet. Wir haben umgehend alle Wohngruppen isoliert, so dass kein Kontakt untereinander mehr möglich war. Nach sechs Wochen war die Krise überstanden», sagt Roman Strübi.

Das Vorgehen sei das gleiche wie bei einem Ausbruch des Norovirus gewesen: strikte und sofortige Isolierung. Wie das Virus ins Heim gekommen ist, sei nicht mehr nachvollziehbar. Hinzu kam, dass es sich mehrheitlich um die englische, sich schnell verbreitende Variante des Virus handelte.

Keine zweite Möglichkeit, Abschied zu nehmen

Nelly Freitag hat im Dezember – nicht coronabedingt – ihren Mann verloren, der mit ihr im Heim lebte.

«Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe es aber sehr geschätzt, dass die Angehörigen trotzdem kommen durften.»

Sie seien in dieser Situation sehr gut betreut worden, was angesichts der Beschränkungen nicht selbstverständlich gewesen sei. «Die Heimleitung hätte auch berechtigterweise sagen können, dass niemand kommen darf. Aber sie haben eine Ausnahme gemacht, was mir und der Familie sehr viel bedeutet hat», sagt Nelly Freitag. Roman Strübi sagt: «Es gibt keine zweite Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Deshalb war und ist es uns wichtig, in solchen Ausnahmesituationen auf die Bedürfnisse der Menschen soweit möglich Rücksicht zu nehmen.»

Der Heimleiter und die Pflegedienstleitung hätten sich täglich über die aktuelle Situation ausgetauscht. Daher sei in diesem Fall entschieden worden, im Sinne der Angehörigen zu handeln. «Es wird unterschiedlich gehandhabt. Wir haben uns dazu entschieden, dass Angehörige – unter der Berücksichtigung der Schutzmassnahmen – Abschied nehmen können», sagt Roman Strübi.

Dennoch: Es sei eine Gratwanderung. «Es gibt Heime, die eine liberale Haltung hatten und wegen Todesfällen verklagt wurden. Uns liegt das gesundheitliche Wohl der Bewohner und der Mitarbeiter absolut am Herzen. Gleichzeitig sind wir uns aber auch darüber bewusst, dass wir in solchen Situationen noch mehr Menschlichkeit zeigen und Kompromisse eingehen müssen.»

Es wäre oft einfacher gewesen, eine rigorose Strategie zu fahren. «Wir haben die behördlichen Vorgaben von Bund und Kanton oder des Heimverbandes Curaviva stets strickt befolgt», sagen Miro Zuparic und Roman Strübi. «Wenn aber Empfehlungen kamen, haben wir das intern im Pandemieführungsteam und mit den Bereichsleitungen diskutiert und sind dann immer auf pragmatische und liberale Lösungen gekommen. Der Schutz unserer Bewohner ist uns wichtig, aber der psychosoziale Aspekt muss genauso zum Tragen kommen.» Die regelmässige mündliche und schriftliche Kommunikation für alle Bewohnenden, Mitarbeitenden und Angehörigen förderte das Verständnis und Kooperationsbereitschaft.

Dazu komme der wirtschaftliche Aspekt. Der finanzielle Erfolg jedes Alters- und Pflegeheims hänge auch von der Belegung ab. «Das heisst, auch wir haben ein Interesse daran, dass es unseren Bewohnern gut geht und dass Menschen, die an einen Umzug ins Altersheim denken, Vertrauen zu uns haben», sagt Roman Strübi. Hierbei ist seinem Heim sehr erfreulich, dass annähernd 90 Prozent der Bewohnenden und 50 Prozent der Mitarbeitenden durch die Impfung beziehungsweise überstandene Infektion gegen den Coronavirus geschützt sind.

Zeitlich beschränkter Besuch macht keine Sinn

«Unser Glück im vergangenen Jahr waren das schöne Wetter und unser grosser und schöner Garten», sagt Nelly Freitag. Der Garten sei oft als Arena für Konzerte und Veranstaltungen genutzt worden, wobei die Bewohnenden von den Fenstern aus zuhören konnten. Aber auch sonst sei der Garten, wo Vögel, Ziegen und Hühner gehalten werden, gerne besucht worden. So wurden beispielsweise Konzerte, Drehorgeldarbietungen oder eine Olympiade durchgeführt.

Die 88-Jährige lobt dabei auch die Mirjam Zwicky und Lisa Brunner, die für die Organisation und Durchführung von Aktivitäten und Veranstaltungen verantwortlich sind. Auch auf den fünf Wohngruppen haben die Mitarbeitenden täglich die Bewohnenden mit verschiedenen Beschäftigungen angeregt und für Abwechslung gesorgt. «Es lief immer irgendwas. Das Schönste aber war, dass mich meine Kinder besuchen konnten», sagt Nelly Freitag.

«Wir durften uns zwar nicht berühren, aber alleine schon die Möglichkeit, sich zu sehen, tat gut.»

Zeitliche Begrenzungen der Besuchszeit habe es nicht gegeben. «Der Virus hält sich auch nicht an Zeiten. Zumal, wenn die Verwandten nicht in der Region wohnen, macht ein zeitlich beschränkter Besuch keinen Sinn», sagt Nelly Freitag. «Wohngruppenübergreifende Aktivitäten haben wir aber nicht mehr durchgeführt, was für den Kontakt untereinander natürlich schwierig war.»

Den Menschen Freiraum zugestehen

«Uns war es immer wichtig, den Bewohnenden den Alltag so nahe wie möglich zu bringen», sagt Roman Strübi. Nelly Freitag sagt:

«Das haben wir auch immer sehr geschätzt. Sie haben immer auf die individuellen Bedürfnisse Rücksicht genommen und uns ernst genommen.»

Sie habe Bekannte in anderen Heimen, wo die Regeln sehr strikt gehandhabt wurden und die Freiheiten sehr eingeschränkt waren. «Zwar mag es den Regeln entsprochen haben. Dennoch muss man den Menschen einen gewissen Freiraum zugestehen.»

Nicht zu unterschätzen sei der administrative Aufwand gewesen. «Wir wurden mit Mails überhäuft. Teilweise haben sich die Vorgaben, wir uns verhalten sollten, überschlagen», sagt Roman Strübi. An diese Vorgaben hätten sie sich grundsätzlich auch gehalten, wenngleich der Spagat zwischen den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Vorgaben und den menschlichen Bedürfnissen oft sehr anspruchsvoll war.