Figuren verbinden Klangweg Toggenburg und Jodlerweg Simmental

Brauchtum Das steckt hinter der Jodlerin am Klangweg: Im Berner Oberland steht ihr Toggenburger Gegenstück Im Simmental, in St.Stephan, gibt es einen Jodlerweg. Einer der Posten ist dem Toggenburger Jodelbrauchtum gewidmet. Eine Figur im Berner Oberland weist auf das Toggenburg hin – und umgekehrt. Christiana Sutter 28.07.2022, 12.00 Uhr

Die Simmentaler Jodlerin auf dem Klangweg im Toggenburg. Bei ihr steht das «Schaleglüt». Bild: Christiana Sutter

Am Klangweg im Toggenburg steht eine Jodlerin. Ganz alleine. Sie trägt eine Berner Tracht. Und sie ist aus Holz. Täglich wandern Einheimische und Touristen auf dem Klangweg an ihr vorbei. Eltern mit Kindern, Senioren auf einem Ausflug, junge Erwachsene, Paare, Singles. Aber wo bleibt der Partner für die Jodlerin aus dem Simmental?

Er ist ebenfalls Jodler, ebenfalls aus Holz. Aber er trägt die Toggenburger Tracht. Und er steht wartend nahe dem Gipfel Flöschhore auf gut 2000 Metern über Meer. Hoch oben über St.Stephan, nahe der Lenk im bernerischen Simmental.

Der Toggenburger Jodler steht in luftiger Höhe im Berner Oberland. Bild: PD

Firma plante Klangschmiede und Jodlerweg

Wie kommt's, dass die Simmentaler Jodlerin im Toggenburg ist und der Toggenburger Jodler im Simmental? Hatten die beiden ein Blind Date und haben sich verpasst?

Im Dezember 2020 erhielt Martin Sailer, der Verantwortliche für den Toggenburger Klangweg, eine E-Mail aus dem Berner Oberland. St.Stephan Tourismus war zu jenem Zeitpunkt zusammen mit dem bekannten Jodelkomponisten Ueli Moor und der Firma Erlebnisplan AG dabei, einen Jodlerweg zu planen. Erlebnisplan AG ist die Firma, die bei der Weiterentwicklung der Klangschmiede mitgearbeitet hat.

Bei der Planung des Jodlerweges auf der Alp Dürrenwald kam die Idee auf, unter dem Motto «Kommunikation» eine Interaktion mit dem Klangweg Toggenburg zu suchen. Eine Holzstele in Toggenburger Tracht könnte so einer Holzstele in Berner Tracht zujodeln.

Der Jodlerweg informiert über das Toggenburg

Der Initiant des Jodlerwegs, Ueli Moor, möchte den Besuchenden einen Einblick in den Ursprung, die Technik und die Vielfalt des Jodelns vermitteln. Auf dem 7,7 Kilometer langen Rundwanderweg mit Start und Ziel auf der Alp Dürrenwald erwarten die Wandernden acht Stationen. Nebst einer Erklärung, wie das Jodeln entstanden ist, gibt es Informationen über die Grammatik des Jodelns, eine Übersicht des Naturjodels, Jodeln einst und heute sowie Jodeln in Amerika. Auch ein Abstecher ins Sägemehl ist garantiert.

Der Posten vier ist dem Initianten Ueli Moor gewidmet. Beim Posten fünf steht der Toggenburger Jodler. Dort wird dem Besuchenden die Eigenheit der Toggenburger Jodelkunst erklärt. Anhand des Naturjodels «Churer» werden Rhythmik und Tonhöhe erläutert. Die Wandernden erfahren alles Wissenswerte über das «Öberäfahre» und die Pflege dieser Tradition. Zudem weist der Posten auf dem Jodlerweg auf die Klangwelt Toggenburg, das Klangfestival sowie den Klangweg hin.

Im Toggenburg gibt es Informationen über St.Stephan

Auf der Stele der Simmentaler Jodlerin im Toggenburg erhält man im Gegenzug Informationen über den Jodlerweg in St.Stephan. Die Stele weist darauf hin, dass in St.Stephan wie auch im Toggenburg das ursprüngliche Brauchtum mit Herzblut gelebt und gepflegt wird. Im Toggenburg ist es die Klangwelt und im Simmental die Alpkultur. Wer ein Smartphone auf der Wanderung dabei hat, findet auf jeder Stele einen QR-Code. Dieser kann mit der Kamera fotografiert werden, wodurch weitere Informationen sowie passende Musik angezeigt werden.

Ob der Toggenburger Jodler auf dem Jodlerweg wohl irgendwann auf die Simmentaler Jodlerin auf dem Klangweg trifft? Ein Treffen der beiden Jodelkulturen dürfte spannend werden.