Brand in Wattwil: Konditor Diggelmann verlor alles

BRANDRUINE «Ich werde wohl nie mehr backen»: Konditor Diggelmann verlor beim Brand in Wattwil alles – sein Zuhause, seine Existenz und sein Büsi Nur wenige Stunden brauchte das Feuer, um dem Ehepaar Diggelmann alles zu nehmen: Seine Wohnung, die Existenz und eine Katze. Auch am Tag eins nach dem Brand am Dorfplatz 7 und 9 in Wattwil kann der 63-jährige Konditor das Geschehene noch nicht fassen. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Völlig zerstört: Die Backstube von Pius Diggelmann im ersten Stock des Wohn- und Geschäftshauses Dorfplatz 9. Bild: Andrea Häusler

«Unsere Wohnung ist unbewohnbar, da ist alles zerstört: Was das Feuer nicht schaffte, erledigte das Löschwasser. Die Gebäudeversicherung rechnet mit einem Totalschaden.» Pius Diggelmann, Eigentümer des Wohn- und Geschäftshauses am Dorfplatz 9 in Wattwil und Inhaber der gleichnamigen Confiserie mit Café hat beim Brand in der Nacht zum Dienstag alles verloren, was sein bisheriges Leben ausgemacht hatte: Nicht nur materielle Werte, auch seine berufliche Zukunft und ein geliebtes Tier.

Geblieben sind ihm und seiner Frau das nackte Leben und das schockierende Bewusstsein, dass selbst dies nicht selbstverständlich ist. Denn eine 63-jährige Frau, die allein in einer Wohnung im angebauten und ebenfalls zerstörten Haus «Dorfplatz 7» gewohnt hatte, konnte nur noch tot geborgen werden. Während die übrigen Mieterinnen und Mieter das Gebäude rechtzeitig hatten verlassen können.

Dazu, ob das Feuer in der Wohnung der Verstorbenen oder – wie das Flammenbild in der Nacht vermuten liess – überhaupt im Liegenschaftsteil «7» entstanden ist, äussert sich Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, nicht. Er sagt stattdessen: «Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Wir wollen genau hinschauen und nichts übersehen haben, bevor wir darüber Angaben machen.»

Büsi überlebte wohl nicht

Gestern, 36 Stunden nach dem Ausbruch des Feuers, sind die Brandruinen mit mobilen Zäunen abgesperrt. Auf dem Vorplatz parkt ein Lastwagen. Männer räumen aus dem Café und den Nebenräumen, was die Flammen an Brauchbarem übrig gelassen hatten. Viel ist es nicht. Pius Diggelmann sagt jedoch:

«Jede noch brauchbare Pfanne nützt uns. Wir müssen uns ja komplett neu einrichten.»

Alles werde die Versicherung nicht bezahlen. Seine Frau habe noch Wäsche in der Maschine gehabt: «Dank dem haben wir wenigstens noch einige Kleidungsstücke.»

Was geschehen ist, kann er noch immer nicht fassen: «Man liest über Brände, kann sich aber nicht vorstellen, dass einem so etwas selber passieren könnte», sagt er. Besonders betrüblich sei, dass sie das Unglück ohne eigenes Verschulden getroffen habe – einfach so.

Die Eheleute hatten geschlafen, als es passierte. «Der Dienstag ist unser freier Tag. Wir wollten morgens noch das eine oder andere im Geschäft herrichten und dann an den Bodensee fahren.» Es sei die Katze gewesen, die ihn geweckt habe, sagt Pius Diggelmann. Und weiter:

«Ich bin aufgestanden und habe auf dem Weg zurück ins Bett durchs Fenster ein Flackern bemerkt.»

Stress sei jedoch nicht entstanden. «Wir suchten unsere zweite Katze, die uns immer wieder entwischte, sich immer wieder verkroch.» Doch plötzlich habe das Feuer fast explosionsartig um sich gegriffen. «Da forderte uns die Polizei ultimativ auf, das Haus zu verlassen. Unser Büsi haben wir seither nicht mehr gesehen.»

«Ich werde wohl nie mehr backen»

Im Erdgeschoss ist die Ladentüre geöffnet. Der Blick ins Innere ist verstörend. Zwischen geborstenem Glas und herabhängenden Deckenelementen liegt in der Vitrine noch immer Konfekt. Die Spitzbuben sind feucht. Hingegen scheinen die Kuchen, Pralinen, die Osterhasen und Schokoladeneier in den Regalen unversehrt. Doch Pius Diggelmann winkt ab: «Alles ungeniessbar.»

Der Verkaufsladen der Konditorei wurde von Rauch und Wasser zerstört. Bild: Andrea Häusler

Noch verheerender sind die Schäden in der Backstube im ersten Obergeschoss, wo auch die Büroräume untergebracht waren. Hier, wie auch in der darüber liegenden Wohnung des Ehepaars, hatte sich der Feuerteufel gnadenlos ausgetobt. Alles Brennbare liegt in Schutt und Asche, Metallenes ist vom Rauch geschwärzt. Vom Haushaltkühlschrank in der Ecke ist nichts mehr übrig geblieben – er ist ganz einfach weggeschmolzen. «Das war meine Existenz», sagt Pius Diggelmann, der die Konditorei seit 36 Jahren betreibt. Er ist 63-jährig und hätte das Geschäft gern noch zwei oder drei Jahre über die ordentliche Pensionierung hinaus weitergeführt. Dass daraus noch etwas wird, bezweifelt er:

«Ob Abriss oder Neubau – so oder so wird es, im besten Fall, zwei Jahre dauern, bis hier wieder gearbeitet werden kann. Ich werde hier wohl nie wieder backen.»

Lösung für Lernende gefunden

Was nicht heisst, dass Pius Diggelmann die vorzeitige Pension ins Auge fasst. «Ich muss mir Arbeit suchen, denn da gibt es noch diverse finanzielle Verpflichtungen.»

Von Inventar der Backstube im ersten Obergeschoss ist nichts mehr zu retten. Bild: Andrea Häusler

Für die Lehrtochter, die im Sommer ihren Abschluss machen wird, hat er bereits eine Lösung gefunden. Darüber hinaus war eine Serviceangestellte mit Teilpensum die einzige Mitarbeitende. «Vor Corona», sagt Diggelmann, «bildeten wir jeweils zwei oder drei Lernende aus und beschäftigten eine Servicekraft in Vollzeit.»

Die Osterhasen in den Kunststoffformen und die Pralinen auf dem Trolley haben das Feuer zwar überlebt. Verzehrt werden können sie trotzdem nicht mehr. Bild: Andrea Häusler

Die Gemeinde hat dem Ehepaar eine kleine Wohnung ganz in der Nähe ihres bisherigen Zuhauses zur Verfügung gestellt. Langfristig können sie da aber nicht bleiben. «Wir werden etwas suchen, wobei das im Moment keine Priorität hat», sagt Pius Diggelmann. Denn ihm steht ein erheblicher administrativer Aufwand bevor: Einerseits ist das zerstörte Hab und Gut detailliert aufzulisten und anderseits muss es sich um die Inhalte der verbrannten Geschäftsunterlagen kümmern. «Dabei habe ich gottlob Unterstützung», sagt er. Ohnehin hätten sie in den vergangenen Stunden aus dem persönlichen Umfeld sehr viel Hilfsbereitschaft erfahren dürfen.

