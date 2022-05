Brand Neue Wohnung, neuer Job – sieben Wochen nach dem Brand im Zentrum Wattwils sagt Konditor Diggelmann: «Uns geht es gut» Nach dem verheerenden Feuer, dem Verlust der Liegenschaft Dorfplatz 9 und seiner Confiserie mit Café steht Pius Diggelmann am Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Vieles hat sich zum Guten gewendet. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Pius Diggelmann hat beim Brand seiner Liegenschaft alles verloren, was sein Leben ausgemacht hatte. Jetzt aber schaut er wieder positiv in die Zukunft. Bild: Andrea Häusler

Das verkohlte Gebälk ist längst erkaltet, das Löschwasser getrocknet, das Publikumsinteresse gewichen. Nur das Skelett des alten Satteldachs und die mobilen Sicherheitsabsperrungen erinnern in Wattwil an die Nacht zum 12. April, in der das Feuer ein Leben ausgelöscht, mehreren Bewohnenden das Obdach und den Eigentümern der Liegenschaft Dorfplatz 9, Pius und Renata Diggelmann, die Existenz genommen hat. Der Brand hat die Backstube der Traditionskonditorei im ersten Stock in Schutt und Asche gelegt, den Laden und das Café unrettbar zerstört.

Geblieben sind die nur Erinnerungen – nicht einmal ein Foto. Dennoch sagt Pius Diggelmann sieben Wochen nach der Katastrophe: «Uns geht es gut.» Und er verbindet dies mit einem Dankeschön an all jene, die ihm und seiner Frau in der schwierigen Zeit zur Seite gestanden sind – mit mitfühlenden Worten und engagierten Taten: Menschen aus dem Dorf, die Gemeindebehörden aber auch Rettungs- und Feuerwehrleute oder Einsatzkräfte der Polizei.

Koch in Madlen's Café

Nächsten Donnerstag hätten die Diggelmanns auf das 36-jährige Bestehen ihrer Confiserie mit Café am Wattwiler Dorfplatz zurückzublicken können. Stattdessen schauen sie nach vorn: in eine Zukunft, die sukzessive Gestalt annimmt. «Wir ziehen gerade in unsere neue Wohnung, sind am Einrichten», sagt Pius Diggelmann. Und bereits am Mittwoch werde er seine neue Stelle als Koch im Madlen’s Café antreten. Das Gastronomieangebot von Daniel und Madlen Kamber in den ehemaligen Räumen des Interdiscount an der Bahnhofstrasse 7 wurde im Herbst 2019 eröffnet und bietet den Gästen auch Mittagsmenus und eine Speisekarte an.

Dass er so rasch etwas Passendes finden würde, damit hatte der 63-jährige Konditor und ausgebildete Koch nicht gerechnet. Entsprechend dankbar ist er dafür:

«Das gibt uns Perspektiven, auf denen sich unser neuer Alltag aufbauen lässt.»

Diggelmann weiss: Es werde ein anderes Leben. Eines aber, das durchaus seine Vorzüge habe. «Heute können wir auch Zeit als Ehepaar verbringen.» Im eigenen Geschäft habe man in all den Jahren zwar viel Zeit miteinander verbracht, aber wenig gemeinsame Zeit gehabt. Für ihn bedeutet es deshalb zusätzliche Lebensqualität, wenn nun sein neuer Job geregelte Arbeitszeiten bringt und er von all den administrativen oder personellen Aufgaben eines Geschäftsinhabers befreit bleibt.

Neubau am Dorfplatz

Ja, sagt Pius Diggelmann, der Fokus sei nach vorn gerichtet. Doch selbstverständlich blicke er immer wieder in die jüngste Vergangenheit – auch gezwungenermassen. Denn die Brandruine soll abgebrochen und an ihrer Stelle ein Neubau realisiert werden. Das Projekt wollen die Diggelmanns gemeinsam mit Berta Bösch, der Eigentümerin der angebauten und ebenfalls vom Feuer zerstörten Liegenschaft Dorfplatz 7, angehen. «Die ganze Planung und die Bewilligungsverfahren werden uns noch einiges abverlangen», ist er überzeugt.

Schaut er auf die Brandnacht und deren Folgen zurück, tut er dies frei von Ärger und Groll. «Natürlich beelendet einen das Wissen, ohne eigenes Verschulden alles verloren zu haben», sagt er. Aber da sei keine Wut. Auch nicht auf die 63-jährige Bewohnerin der Liegenschaft Dorfplatz 7, deren «unsachgemässer Umgang mit Brandquellen» laut Staatsanwaltschaft zum Brandausbruch geführt hat. «Die Frau ist gestorben – ein Schicksal für sich, das tragisch genug ist.»

