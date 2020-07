Brand in Wattwil: An der Bleikenstrasse ist eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen Beim Brand sind keine Personen zu Schaden gekommen. Das Feuer konnte bis um 6 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Am Haus entstand hoher Sachschaden, es ist nicht mehr bewohnbar. 13.07.2020, 06.12 Uhr

Am Mehrfamilienhaus entstand hoher Sachschaden. Kapo SG

(kapo/rms) An der Bleikenstrasse in Wattwil ist am Montag, kurz nach 3.30 Uhr, ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dies teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Die eingetroffenen Rettungskräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung sowie Stichflammen aus den oberen beiden Stockwerken festgestellt. Rund 100 Personen und mehrere Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehren Wattwil-Lichtensteig, Ebnat-Kappel und Neckertal standen im Einsatz. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilte, konnte der Brand etwa gegen 6 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.