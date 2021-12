Grosse Solidarität nach Brandkatastrophe in Oberhelfenschwil

Brand in Oberhelfenschwil Grosse Fassungslosigkeit und grosse Solidarität im Dorf: Neben dem Spendenkonto der Gemeinde gibt es auch private Hilfsaktionen Ein Fotograf, der als Jugendlicher im Toggenburg selbst Hab und Gut bei einem Brand verloren hatte, versteigert zu Gunsten der betroffenen Familie in Oberhelfenschwil ein Bild. Auch das Spendenkonto der Gemeinde besteht noch länger. Sachspenden sind keine mehr nötig. Larissa Flammer 27.12.2021, 17.51 Uhr

Die Brandruine in Oberhelfenschwil. Bild: Martin Knoepfel

Die Nachricht löste vergangenen Donnerstag weit über die Region hinaus grosse Betroffenheit aus: Bei einem Hausbrand in Oberhelfenschwil sind ein Mann und eine Frau gestorben, die beiden Kinder der Familie im Alter von 12 und 14 Jahren konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

«Die Fassungslosigkeit und die Solidarität sind sehr gross», sagt Gemeindepräsident Toni Hässig am Montag gegenüber dieser Zeitung. Da bereits am Donnerstag verschiedene Anfragen für Spenden eingegangen waren, hat die Gemeinde ein Konto für die Familie eingerichtet und die Bedarfsabklärung für Naturalspenden übernommen.

Weil die Hilfsangebote so zahlreich waren, wurde die Aktion für Sachspenden in Absprache mit den Angehörigen bald wieder beendet, sagt Hässig. Finanzielle Spenden seien aber weiterhin willkommen, das Spendenkonto bleibe noch länger bestehen.

Auktion von Privatperson

Neben der Gemeinde haben auch Private Initiative gezeigt. Einer davon ist Simon Kaufmann, ein leidenschaftlicher Fotograf, der eines seiner Fotos versteigert und den Erlös spendet. Er sei sehr betroffen von der Brandkatastrophe in Oberhelfenschwil, auch wenn er die Familie nicht persönlich kenne. Als Jugendlicher habe er selbst in einem Feuer Hab und Gut verloren. Seine Familie, die damals in Lichtensteig wohnte, habe das Haus noch rechtzeitig verlassen können. Gegenüber unserer Zeitung sagt er:

«Menschen aus der Nachbarschaft, dem ganzen Dorf und weit herum haben uns damals Hilfe angeboten und aus der Patsche geholfen.»

Die Solidarität habe ihn sehr bewegt. Zwar könne Geld den Schmerz und die Trauer nicht nehmen. Aber vielleicht ermögliche es ein schönes Erlebnis oder einen Wunsch, der bei der Verarbeitung des traumatischen Ereignisses helfen könne.

Simon Kaufmann hat die Versteigerung auf seiner Facebookseite lanciert und will sie sicher noch bis in die erste Januarwoche hinein laufen lassen. «Aktuell sind wir bei einem Gebot von 1000 Franken», sagt der Fotograf am späten Montagnachmittag. Versteigert wird ein Bild nach Wahl aus seinem Portfolio, das mit den Massen 100x70 cm als Druck auf Alu-Dibond aufgezogen und laminiert wird. Geboten werden kann direkt über Facebook, aber auch über die Kontaktangaben auf seiner Website: www.brennweite.ch.

Moment der Stille

Um die Ereignisse in Oberhelfenschwil verarbeiten zu könne, laden die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg und die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Unteres Neckertal zu einem Moment der Stille ein. Anteilnehmende sind am Dienstag um 16 Uhr in den Park neben der Kirche Oberhelfenschwil eingeladen. Anschliessend werden am Unglücksort Blumen abgelegt.

Spendenkonto der Gemeinde: IBAN CH55 8080 8006 9958 7977 1, lautend auf Gemeinde Oberhelfenschwil, Spendenkonto, 9621 Oberhelfenschwil