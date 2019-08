Mit einem essbaren Geschenk – einem währschaften Frühstück – feierte sich der Kulturtreff Bräägg in der «Traube» in Bazenheid nach 25 Jahren selbst.

Bräägg in Bazenheid: Vor 25 Jahren ein Stammtisch – jetzt ein Verein für Kleinkultur

Mit einem essbaren Geschenk – einem währschaften Frühstück – feierte sich der Kulturtreff Bräägg in der «Traube» in Bazenheid nach 25 Jahren selbst.

Bräägg in Bazenheid: Vor 25 Jahren ein Stammtisch – jetzt ein Verein für Kleinkultur

Bräägg in Bazenheid: Vor 25 Jahren ein Stammtisch – jetzt ein Verein für Kleinkultur Mit einem essbaren Geschenk – einem währschaften Frühstück – feierte sich der Kulturtreff Bräägg in der «Traube» in Bazenheid nach 25 Jahren selbst. Michael Hug

Nach 2005 zum zweiten Mal beim Kulturtreff Bräägg – «The Harlem Ramblers». (Bild: Michael Hug)

Es war an einem Stammtisch im Sommer 1994, als ein paar Freunde wie gewohnt am Feierabend in der Bazenheider «Traube» zusammensassen. «An jenem Abend wollte ich Nägel mit Köpfen machen», erzählt Hans «Hasä» Stadler.

«Ich bin gleich nebenan aufgewachsen», so Stadler, «und ich wusste, dass die ‹Traube› einen Saal hat, der aber nie mehr benutzt wurde.» Er habe das Thema ab und zu in die Stammtischrunde geworfen, erinnert er sich heute.

«Der Saal ist nur noch als Gerümpelkammer genutzt worden, das fand ich einfach zu schade.»

Stadler hatte einen guten Riecher, seine Idee, ein Kleinkunsttreff, kam sofort an: «An jenem Abend sassen die Richtigen zusammen.» Innert zweieinhalb Monaten waren Sponsoren gefunden und der ganze Stammtisch – sechs Männer – stellte sich als Vorstand zur Verfügung.

Im September 1994 gegründet

Der «Kulturtreff Brääg» wurde im September 1994 gegründet. 35 an der Gründungsversammlung Anwesende schrieben sich spontan als Mitglieder ein, wählten den Vorstand – mit Hans Stadler als Präsident – und noch im gleichen Monat ging im Saal der «Traube» die erste Vorstellung über die Bühne. Es war eine Jazzmatinee, erinnert sich der Gründungspräsident.

Am Sonntag, beim 25. Geburtstag, war es wieder Jazz. Dixieland-Jazz mit den Harlem Ramblers. Nicht das Geburtstagskind wurde beschenkt – sondern umgekehrt: Der Kulturtreff Bräägg schenkte seinen 135 Mitgliedern, Sponsoren und Gönnern ein währschaftes Frühstück à discrétion inklusive Musik.

Auf die Frage, ob er sich damals hätte vorstellen können, dass die Idee so nachhaltig sein werde – und er notabene 25 Jahre dem Treff als Präsident vorstehen würde – sagt Hans Stadler lachend: «Wenn ich etwas mache, dann ist das immer langfristig ausgelegt.»

Nur gute Unterhaltung bieten

Man wolle gute Unterhaltung bieten, so Stadler, offensichtlich habe man da ein Bedürfnis in Bazenheid und Umgebung geweckt. Das Bräägger Publikum ist sehr treu. Selten ist eine der vier Vorstellungen pro Jahr unter 80 Prozent belegt.

«Doch am Anfang mussten wir schon kämpfen, um zu Publikum zu kommen. Wir mussten ja auch herausfinden, was ankommt.»

Dennoch: Nur jemand im Vorstand bestimmt das Programm, der Kulturminister beziehungsweise wie aktuell die Kulturministerin: «Esther Burkhalter hat freie Hand, wir reden ihr nicht drein.» Das Rezept: «Einfache Kost. Unser treues Publikum will unterhalten werden und nicht am Feierabend nachdenken müssen.» Die finanzielle Lage des Vereins sei äusserst gesund, so Stadler. Man habe treue Sponsoren und der Jahresbeitrag für Einzelpersonen sei mit 35 Franken immer noch sensationell tief.

Gut aufgehoben in der «Traube»

Man sei seit 25 Jahren glücklich mit der «Traube», sagt Präsident Stadler. «Wir fühlen uns hier gut aufgehoben. Wir haben ein gutes Einvernehmen, wir werden gut verköstigt, siehe heute, geniessen gute Dienstleistungen an den Anlässen.»

Der Jubiläumsanlass fand dennoch nicht im Saal statt, sondern in einem Festzelt auf dem Vorplatz. Der Saal stösst schon bei normalen Vorstellungen öfter an seine Grenzen, ausserdem hat er die Eigenschaft, im Sommer zu einer Sauna zu mutieren.

Für 20 Jahre Mitarbeit im Vorstand als Aktuarin wurde Vreni Räss zum Ehrenmitglied ernannt. Fünf Jahre länger ist nur noch Hans Stadler im Vorstand. Angesprochen auf sein Vierteljahrhundert Präsidentschaft meint er: «Natürlich müssen wir unseren Vorstand verjüngen. Wer entsprechende Ambitionen hat, soll sich unbedingt melden.»