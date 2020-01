Bodenständige Unterhaltung mit Gesang und Theater mit dem Männerchor Müselbach Der Männerchor Müselbach hat zu seinem Unterhaltungsabend in den «Toggenburgerhof» in Kirchberg eingeladen. Weitere Aufführungen des Theaterstücks «s letschti Teschament» folgen noch. 06.01.2020, 05.00 Uhr

«s letschti Teschtament»: Damian Huber, alias Hannes Gordelli, zerreisst es fast sein Herz. Bild: PD

Der Männerchor Müselbach durfte am Samstag, 4. Januar, einen vollen Saal im «Toggenburgerhof» in Kirchberg unterhalten. Linus Kempter führte an seiner letzten Unterhaltung als Dirigent gekonnt durch den Liederteil. Ob mit Begleitung durch Gian Luzio am Klavier oder a cappella vorgetragen, der Chor überzeugte die Besucher mit harmonischen Klängen. Besonders das vorgetragene Lied «Eins, zwei, drei, vier, fünf» verlangte von den Sängern rhythmisch wie auch dynamisch viel ab.