Bobfahrerin Jasmin Näf kehrt nach ihrer Verletzung zurück

Weltcup-Start Jasmin Näf aus Lütisburg kann sich das Bobfahren nur leisten, weil sie im Sommer als Köchin arbeitet Zwei Jahre plagte sich die 25-jährige Jasmin Näf mit einer Oberschenkelverletzung herum. Seit sie wieder schmerzfrei trainieren kann, geht es aufwärts. In der kommenden Saison, die im November in Übersee beginnt, sitzt sie als Bremserin wieder im Bob von Pilotin Melanie Hasler. Beat Lanzendorfer 19.10.2022, 12.00 Uhr

Pilotin Melanie Hasler und ihre aus Lütisburg kommende Bremserin Jasmin Näf (von links) bilden in der bald beginnenden Weltcup-Saison wieder ein Team. Bild: PD

Die Ferien in Thailand müssen bei Bobfahrerin Jasmin Näf einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Diese liegen zwar schon einige Zeit zurück, doch noch immer verwendet sie ein Profilbild, auf dem sie lachend auf einer Palme den Moment des Nichtstuns geniesst. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Weite des dahinterliegenden Meeres.

Das Nichtstun hat die 25-Jährige längst hinter sich gelassen. Nach einer zweijährigen Leidenszeit, in der ein Sehnenabriss im hinteren Bereich des rechten Oberschenkels sie immer wieder zurückwarf, bereitet sie sich jetzt schmerzfrei auf die im November beginnende Weltcup-Saison im Bobsport vor.

Bremserin von Pilotin Melanie Hasler

Vor zwölf Monaten war die Lütisburgerin Jasmin Näf noch zuversichtlich, dass sie an den Olympischen Spielen im Februar 2022 in Peking auf den Bob von Melanie Hasler aufspringen kann. Wenige Wochen später platzte der Traum. Durch die ständig auftretenden Schmerzen musste sie das Handtuch vorzeitig werfen.

Zwar durfte sie bei der Vorbereitung in China dabei sein, als die Rennen über die Bühne gingen, weilte sie aber längst wieder in der Schweiz und musste tatenlos mit ansehen, wie ihre Teamkollegin mit Nadja Pasternak auf Platz 6 fuhr und ein olympisches Diplom holte. «Ich habe mich vor dem Fernseher aber riesig gefreut und ihnen den Erfolg gegönnt.»

Die Bahnen bereits rekognosziert

Weil der Weltcup in diesem Jahr mit drei Rennen in den USA startet, flog Näf im letzten März noch nach Übersee, um sich in Trainingsfahrten mit den örtlichen Begebenheiten vertraut zu machen. Die Schmerzen blieben aber ständiger Begleiter, deshalb schlug sie anschliessend einen anderen Weg ein. Sie sagt:

Jasmin Näf, Bobfahrerin aus Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Als nach dem Spritzen von Eigenblut und einer Stosswellenphysiotherapie keine Besserung eintrat, habe ich während zweier Monate einfach mal nichts gemacht.»

Danach erfolgte ein Totalaufbau, in dem durchgeführte Messungen ergaben, wo die grössten Defizite auftreten. Was folgte, war ein intensiver Aufbau im Hüft- und Rückenbereich. Dazu erklärt Näf überglücklich: «Seither bin ich schmerzfrei bis zum heutigen Tag.»

Sie möchte nochmals voll angreifen

Mittlerweile hat die Toggenburgerin nach eigener Einschätzung den Trainingsrückstand aufgeholt. «Gemäss diverser Leistungstests bin ich fit», sagt sie lachend. Dass sie es so weit gebracht hat, verdankt sie vielen Krafttrainings im Fitnessstudio sowie Trainingseinheiten auf der Anschubbahn im glarnerischen Filzbach.

Hierfür hat die Köchin im Kirchberger «Toggenburgerhof» viel Aufwand betrieben. «Ich bin während der Zimmerstunde oft die 60 Kilometer nach Filzbach gefahren und nach dem Training gleich wieder zurück.» Nun zeigt sie sich optimistisch: «Ich fühle mich gut und möchte nochmals voll angreifen.»

Den letzten Schliff hat sie sich kürzlich in einem Trainingslager im deutschen Oberhof geholt. Zurzeit weilt sie wieder in Deutschland, wo weitere Trainings und Selektionen angesagt sind. Verläuft alles nach Plan, fliegen Jasmin Näf und Melanie Hasler am 4. November nach Kanada und in die USA, wo sie zuerst den Nordamerikacup in Whistler Mountain bestreiten.

Anschliessend beginnt Mitte November am selben Ort der Weltcup, bevor der Tross für zwei weitere Rennen nach Lake Placid und Salt Lake City übersiedelt. Die Rückkehr in die Schweiz ist erst an Weihnachten vorgesehen.

Der finanzielle Aufwand ist nicht zu unterschätzen

Jasmin Näf kann sich ihren Traum vom Bobfahren nur erfüllen, weil sie in den Sommermonaten als Köchin im «Toggenburgerhof» arbeitet. «Grosse Sprünge liegen trotzdem nicht drin, deshalb wohne ich noch bei meinen Eltern in Tufertschwil.» Und dann zeigt sie sich dankbar, dass sie von einigen privaten Sponsoren unterstützt wird. Als Bremserin sei sie auch bei Pilotin Melanie Hasler angestellt, welche für die Spesen aufkomme und ihr einen Lohn bezahle.

Wie sieht es mit den Saisonzielen aus? Laut Näf stehen Melanie Hasler ein in Lettland gekaufter Bob und neue Kufen zur Verfügung, wodurch das Team konkurrenzfähig sei. «Natürlich sind wir finanziell weiterhin nicht auf Rosen gebettet und können in dieser Hinsicht speziell mit der deutschen Konkurrenz nicht mithalten.»

Trotzdem ist die Toggenburgerin zuversichtlich, dass das Bobteam Hasler/Näf im Weltcup regelmässig unter die Top 8 fährt. Das gelte zum einen für die Weltcup-Rennen, aber auch für die Weltmeisterschaften, die Ende Januar in St.Moritz stattfinden.