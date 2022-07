BLITZBESUCH «Hemden darf ich alleine kaufen»: Wenn Bundesrat Ueli Maurer plötzlich im Laden steht – Verkäufer nutzt Chance für Kritik Was für eine Überraschung diese Woche in Ebnat-Kappel. Unangemeldet und unverhofft stand Ueli Maurer im Hemden-Shop der Kauf AG. Inhaber Michael Kauf bemängelte dabei gleich die Politik des Bundesrates. Es ging dabei um die Rückzahlung der Covid-Kredite. Simon Dudle 14.07.2022, 17.00 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer (links) auf Einkaufstour bei Michael Kauf in Ebnat-Kappel. Bild: PD

Eine solche Begegnung mit einem Vertreter der Landesregierung ist wohl nur in der Schweiz möglich. Später Montagnachmittag war es. Im Shop der Kauf AG in Ebnat-Kappel, wo Hemden und andere Kleider angeboten werden, nahm alles seinen gewohnten Gang. Bis plötzlich Ueli Maurer auf der Matte stand. Angemeldet war er nicht, in Begleitung oder gar unter Bewachung auch nicht. Maurer war auf dem Weg zum Toggenburger SVP-Parteikollegen Toni Brunner.