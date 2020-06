Kaufmann hat in Hotels im Toggenburg und im Raum Wil Übernachtungen nicht bezahlt Das Kreisgericht Toggenburg behandelt den Fall eines Mannes, der diverse Hoteliers in der Deutschschweiz betrogen haben soll. Die Staatsanwältin will den Angeklagten für 18 Monate ins Gefängnis schicken. Martin Knoepfel 19.06.2020, 12.00 Uhr

Ein Schweizer hat 2019 in verschiedenen Hotels übernachtet - auch im Toggenburg und in der Region Wil - und dann die Rechnung nicht bezahlt. (Bild: Imago Images)

Gerichtsverhandlungen wegen Zechprellerei sind nicht häufig, wohl auch, weil das mit einem Strafbefehl erledigt werden kann. Gewerbsmässigen Betrug trifft man schon eher an. Beides kombiniert ein Schweizer mit Jahrgang 1959, wenn man der Staatsanwältin glauben will.

Der Kaufmann hat keine feste Wohnung und sitzt wegen einer früheren Verurteilung im Gefängnis. Ein Kantonspolizist bringt den Mann, der Fussketten trägt und die Kapuze des Pullis tief ins Gesicht gezogen hat, nach Lichtensteig. Vorgestern Mittwoch beschäftigt sich das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig mit dem Fall.

Ankunft in der Regel spätabends

In neun Hotels in der Deutschschweiz logiert der Kaufmann laut Anklage zwischen April und Ende Oktober 2019, ohne die Rechnungen für die Übernachtung und Verpflegung zu zahlen. Ein Hotel liegt im Toggenburg und eines in der Nähe von Wil.

Die Anklage wirft dem Kaufmann vor, mit Absicht kleinere Betriebe ausgesucht zu haben, in denen die Réception nicht mehr besetzt ist, als er spätabends anreist. So habe der Angeklagte den persönlichen Kontakt mit den Hotel-Mitarbeitern weitgehend vermeiden können.

Auto gemietet und nicht bezahlt

Wenn die Hoteliers ihn mahnen, zu zahlen, hält er sie mit erfundenen Geschichten hin oder macht sich aus dem Staub. Im Oktober 2019 wohnt der Angeklagte zehn Tage in einem Hotel in der Bündner Herrschaft. Als er sich nachts davonmachen will, ruft der Wirt die Polizei, die den Angeklagten bei Landquart stoppt.

Im Kanton Glarus mietet der Angeklagte einen Kleinwagen und bleibt die Miete schuldig. Eines Nachts stellt er das Auto auf dem Areal der Garage ab, wobei er den Zündschlüssel stecken lässt.

Kein Antworten zu den Vorwürfen der Anklage

Fragen zur den Vorwürfen der Anklageschrift beantwortet der Angeklagte keine. Zu erfahren ist, dass er drei Kinder – eines ist noch minderjährig – hat und geschieden ist. Er wolle seiner Tochter ein guter Vater sein. Noch in Freiheit habe er sie fast täglich gesehen, versichert er.

Er macht das KV und arbeitet einige Jahre im väterlichen Treuhandbüro, ehe er sich vor über 30 Jahren als Treuhänder selbstständig macht. In seiner Firma hat der Angeklagte laut eigener Aussage KMU-Kunden.

Angeklagter: Ich wurde von meinen Kunden hingehalten

Die Firma läuft offenbar lange Zeit gut genug, dass der Angeklagte davon leben kann. Später verschlechtert sich der Geschäftsgang. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis will der Angeklagte weiter als Selbstständigerwerbender arbeiten, auch da er keine Chance sieht, eine Stelle zu bekommen.

Ausführlich schildert der Mann, wie er Tag und Nacht und an Wochenenden für seine Kunden – offenbar Handwerker – da ist, etwa wenn AHV- oder Mehrwertsteuer-Kontrollen drohen. Er werde von Kunden hingehalten und bekomme kein Geld oder nur Teilzahlungen. Namen nennt der Angeklagte nicht.

Vorbestraft und verschuldet

Das Sozialamt bittet er nicht mehr um Hilfe, da ein Fürsorger an einem früheren Wohnort gesagt hat, mit so vielen Kunden bekomme man keine Sozialhilfe. Der Angeklagte schätzt seine Schulden auf 2,5 Millionen Franken. Sie hängen mit der nach eigener Aussage überwundenen Spielsucht zusammen.

Der Mann ist vorbestraft und kennt Gefängnisse von innen. Erwähnt werden Verurteilungen in St.Gallen und Zürich wegen Betrugs und Veruntreuung in den Jahren 2012 bis 2019. Die Staatsanwältin sagt, dass das Bezirksgericht Uster dem Angeklagten 2016 27 Monate wegen mehrfachen gewerbsmässigen Betrugs aufgebrummt hat.

18 Monate unbedingt beantragt

Beim Plädoyer der Staatsanwältin legt der Angeklagte den Kopf auf die Arme. Die Anklägerin will den Mann für 18 Monate hinter Gitter schicken. Die Kunden, die dem Angeklagten Geld schuldeten, gebe es gar nicht.

Die Aussagen der Hoteliers seien glaubhaft. Mail-Wechsel mit dem Angeklagten belegten, dass er die Hotels und die Garage mit Ausflüchten hingehalten habe, als sie Geld forderten. Einem Toggenburger sagt der Angeklagte laut Staatsanwältin, er fusioniere zwei Firmen, und eine von ihnen zahle das Hotel.

Staatsanwältin: Der Angeklagte will den Lebensunterhalt mit Betrügereien bestreiten

Der Angeklagte habe zahlreiche Vorstrafen. Er habe nur einen Tag, nachdem er in einem Hotel nahe Wil von der Polizei befragt wird, in einem anderen Kanton im Hotel eingecheckt. Das habe er Mitte Oktober 2019 verlassen, ohne zu zahlen. Er habe den Lebensunterhalt mit Betrügereien bestreiten wollen. Gewerbsmässigkeit sei also gegeben.

Die früher angeordnete ambulante Psychotherapie soll nach dem Willen der Staatsanwältin beendet werden, denn der Psychiater sehe eine Neigung des Angeklagten zu Betrügereien und eine Unfähigkeit zur Veränderung. Die Prognose sei schlecht.

Verteidiger: Teil der Beweise ist nicht verwertbar

Ganz anders sieht der Verteidiger den Fall. Er anerkennt zwar die Verkehrsdelikte – der Angeklagte fährt Auto, obwohl ihm das «Billett» entzogen ist – und den Vorwurf der Zechprellerei in vier Fällen. In den übrigen Anklagepunkten solle es Freisprüche geben. Die Strafe soll maximal fünf Monate betragen.

Der Verteidiger argumentiert formell. Zahlreiche Einvernahmen sind für ihn nicht verwertbar, das heisst, sie können nicht als Beweise dienen. Der Grund: Da der Angeklagte wegen gewerbsmässigen Betrugs vorbestraft ist, hätte früher ein Anwalt beigezogen werden müssen. Da das nicht der Fall ist und der Angeklagte keine Fragen stellen kann, sind für den Verteidiger auch die Befragungen der Auskunftspersonen unverwertbar.

Staatsanwältin: Dimension des Falles erst allmählich sichtbar

Im Juli 2019 beginnt die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung wegen Betrugs. Darum darf die Polizei nach Ansicht des Verteidigers nicht mehr selbständig ermitteln. Die Protokolle seien nicht verwertbar.

Die Anklägerin hält dagegen: Der Mann habe auf Konfrontationseinvernahmen verzichtet. Die Einvernahmen seien in verschiedenen Kantonen erfolgt. Wie gross der Fall sei, habe man erst erkennen können, als die Staatsanwaltschaft alle Akten gehabt habe. Da habe man die Verteidigung angeordnet.

Verteidiger: Es war kein Betrug

Schliesslich handelt es sich für den Anwalt nicht um Betrug. Dazu brauche es eine arglistige Täuschung, die für den Erfolg zentral sein müsse. Diese Arglist fehle, da die Hoteliers und der Garagist keine Vorsichtsmassnahmen ergreifen, zum Beispiel darauf verzichten, sich Kreditkarten zeigen zu lassen.