Lichtensteig: Pflanzaktion von "Nathur" unter der Stadtbrücke

Biodiversität Tote Flächen zum Leben erweckt: Freiwillige pflanzten unter Lichtensteigs Stadtbrücke Ein halbes Dutzend Freiwilliger machte sich am Wochenende auf, tote Grünflächen zu renaturieren. Angeleitet von zwei Fachpersonen wurden unter der Stadtbrücke früchtetragende Pflanzen gesetzt. Das Ziel? Der Biodiversität eine Chance geben. Christoph Heer 08.11.2021, 12.01 Uhr

Gar nicht so einfach, im steilen Gelände unterhalb der Stadtbrücke Pflanzen zu setzen. Bild: Christoph Heer

Kurzfristig wurde dieses Projekt des Vereins «Nathur Wattwil, Krinau, Lichtensteig», von Wattwil nach Lichtensteig verlegt. So ergaben sich leichte Verspätungen, was den ersten Spatenstich anbelangte. Revierförster Ruedi Bösch instruierte die wenigen Teilnehmer, wie und wo die Neubepflanzung aussehen soll. Verstärkung fand er in einer weiteren Fachperson, die sich über Wurzelschneiden und Aushubtiefen auskennt.

Intakte Flora und die Generation von Morgen

Mit Spitzhaken, Schaufel, Eimer und mit Handschuhen ausgestattet, wurden Löcher gegraben, um Holunder, Sanddorn, Steinweichsel, oder Alpenjohannisbeere, zu pflanzen. Gar kein leichtes Unterfangen an dieser Stelle, unter der Stadtbrücke, im äusserst steilen Gelände. Ein Erdboden das bisweilen als tote Fläche bekannt war, nun aber auf alle Fälle etwas mehr hergibt.

Revierförster Ruedi Bösch (Gemeinderat Wattwil, Vorstandsmitglied Nathur), hat soeben ein Weissdorn gepflanzt Bild: Christoph Heer

Von den freiwilligen Helferinnen und Helfern ist eine Frau zum ersten Mal an so einer Bepflanzungsaktion mit dabei. «Ich bin zwar Vereinsmitglied, doch an einem solchen Einsatz war ich noch nie. Mir liegt die Natur am Herzen und, wenn man gemeinsam etwas Gutes tun kann, dann ist doch klar, dass man mitmacht», sagt die Frau. Eine weitere sagt klipp und klar, «die Biodiversität sollte nicht nur mir ein grosses Anliegen sein.» Und da kommt Revierförster Ruedi Bösch ins Spiel. «Es sollten sich viel mehr auch junge Mitmenschen für die Natur einsetzen. Denn sie, als Generation von Morgen, wollen doch auch eine möglichst intakte Flora.»

Von der Idee zur Umsetzung

Die ursprüngliche Idee dieser Bepflanzungsaktion, mit dem Motto «DenkMAL», stammt von Sarah Brunner. Als Lichtensteiger Grünstadtbeauftragte ist sie zuständig für die vielen Grünflächen in der Gemeinde. «Es freut mich natürlich, dass das Ganze, auch dank dem Verein «Nathur», nun zustande gekommen ist. Potenzial und sogenannte tote Flächen für weitere Bepflanzungs-Aktionen haben wir noch immer genug», sagt sie augenzwinkernd. Gleichzeitig setzt Vereinsmitglied Stefan Haller einen Weissdorn und freut sich sichtlich. «Gemeinsam einstehen für eine gute und wertvolle Arbeit, das tut gut», sagt er, während Ruedi Bösch bereits das nächste Loch ausgehoben hat – auch hier wird ein Weissdorn eingesetzt.