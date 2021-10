Lichtensteig macht der Bevölkerung die Natur schmackhaft

Sophie von Opel-Hübscher (1902–1989) stammte aus Frankfurt am Main und war in erster Ehe mit Hans von Opel verheiratet, einem Enkel des Gründers der Opel Autowerke, der seit dem Verkauf der Unternehmung an General Motors 1929 in Liestal in der Schweiz wohnte. Nach seinem frühen Tod hinterliess er seiner Frau ein Vermögen, das später die Grundlage der Sophie und Karl Binding Stiftung bilden sollte.

Dr. iur. Karl Binding (1911–1994) wurde ebenfalls in Frankfurt am Main geboren und stammt aus der gleichnamigen traditionsreichen Brauereifamilie. Während des Zweiten Weltkrieges zog er in die Schweiz und leistete Militärdienst, denn die Familie besass seit 1876 in Zürich das Schweizer Bürgerrecht.

1951 heirateten Sophie von Opel-Hübscher und Karl Binding, die sich aus ihrer Jugend in Frankfurt bekannt waren. Das Ehepaar Binding führte ein eher zurückgezogenes Leben und suchte nicht die Öffentlichkeit. Es liebte die Natur, die Jagd und die Berge. Im Andenken an alles, was sie der Schweiz zu verdanken hatten, gründeten sie 1963 die Sophie und Karl Binding Stiftung, die seither einen Beitrag an soziale, kulturelle und andere gemeinnützige Projekte leistet. (pd)