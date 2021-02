Vor 30 Jahren, genauer am 21. Januar 1991, trat die Verordnung zum Schutz der Hochmoore in Kraft. Dieser Erlass war eine direkte Folge der Rothenthurm-Initiative, bei der sich im Jahr 1987 die Schweizer Bevölkerung klar für den Erhalt des Hochmoors bei Rothenthurm und damit gegen dessen Nutzung als Waffenplatz aussprach.



Die Region Toggenburg ist reich an wertvollen Moorlandschaften, seien es Flachmoore oder Hochmoore von nationaler Bedeutung. Wie aber gehen wir im Toggenburg mit den Mooren um? Was hat sich seit 1991 verändert? Wie und warum wurden die Hochmoore vom Menschen genutzt? Welche Schäden wurden dadurch verursacht und was wird unternommen, um diese Schäden heute wieder zu beheben? Gibt es Konfliktpunkte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft?



Das «Toggenburger Tagblatt» wird im Verlaufe dieses Jahres diese und weitere Fragen mit Experten in einer lockeren Serie beantworten. (uh)