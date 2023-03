Vernetzungsprojekte Hemberg und Neckertal Süd ziehen Bilzanz

Biodiversität Das Hermelin als Mäusejäger: Vernetzungsprojekte Hemberg und Neckertal Süd ziehen eine positiv-durchzogene Bilanz Auf dem Gebiet der neuen Gemeinde Neckertal werden seit vielen Jahren Vernetzungsprojekte verfolgt. Noch sind nicht alle Ziele erreicht, in Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern konnte jedoch schon viel bewirkt werden. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Hecken mit Krautsaum sind wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Bild: PD

Bereits im Jahr 2009 startete die ehemalige Gemeinde Hemberg auf ihrem Gebiet ein landwirtschaftliches Vernetzungsprojekt mit dem Ziel, die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Seit dem Jahr 2019 läuft das Vernetzungsprojekt Neckertal Süd, welches die bisherigen Vernetzungsprojekte Wilket-Schwindelbach, Enzenberg-Siggetschwil, Brunnadern sowie weitere Gebiete zu einem Gesamtprojekt zusammenführt.

Grundlage dieser Projekte ist es, Biodiversitätsförderflächen (BFF) zu schaffen und entsprechend zu bewirtschaften und diese Flächen durch geeignete Massnahmen, wie beispielsweise das Pflanzen von Hecken und Büschen, zu verbinden, also zu vernetzen. Die neue Gemeinde Neckertal führt beide Projekte in Zusammenarbeit mit der Geos GmbH, einer Beratungsfirma in den Bereichen Natur und Landschaft aus Degersheim, weiter.

Das Hermelin ist ein guter Mäusejäger. Bild: PD

Während die zweite Periode (2019 bis 2027) des Vernetzungsprojekts Neckertal Süd zur Hälfte abgeschlossen ist, konnte die zweite Periode des Projekts Hemberg 2022 erfolgreich beendet werden. Das Vernetzungsprojekt Hemberg startet aktuell in die 3. Projektphase. Insgesamt beteiligen sich über 100 Landwirtschaftsbetriebe an diesen beiden Projekten. Die Teilnahme ist für die Bewirtschafter freiwillig.

Anteil an Biodiversitätsförderflächen vergrössert

«Das bisherige Vernetzungsprojekt Hemberg kann als Erfolg gewertet werden», sagt Olivia Koller. So haben die BFF gegenüber dem Startjahr der zweiten Periode um 9 Hektar auf insgesamt 119 Hektar vergrössert werden können, was die erhoffte Zunahme um das Sechsfache übertreffe.

Olivia Koller, Umweltingenieurin, Geos GmbH. Bild: PD

Gleichzeitig entspricht dieser Wert einem Anteil von 14,6 Prozent an der landwirtschaftlichen Nutzfläche, was die vom Kanton für Vernetzungsprojekte verlangten 14 Prozent übersteigt. Das gesamte Projektgebiet Hemberg umfasst rund 20 Quadratkilometer, wovon etwa 1300 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen sind. Es liegt ausschliesslich in der Bergzone 2, was den Grad erschwerender Produktionsbedingungen bezeichnet.

Positiv entwickelt während der letzten Projektperiode haben sich vor allem die Anteile an Hecken, Feld- und Ufergehölzen sowie der extensiven Weiden. Hingegen um einen halben Hektar abgenommen haben die Streueflächen und die Anzahl Hochstammobstbäume ist von 345 auf 326 zurückgegangen.

Ein Zauneidechsen-Weibchen (vorne) sowie ein Männchen. Bild: PD

«Der Grund für die Abnahme der Streueflächen dürfte die Bereinigung zahlreicher GAöL-Verträge sein», sagt Olivia Koller. Der Rückgang der Hochstammobstbäume könne unter anderem auf Abgänge durch Überalterung ohne Ersatzpflanzungen zurückgeführt werden, sagt die Umweltingenieurin.

Die Mindestvernetzung mit einem maximalen Abstand von 200 Metern zwischen den einzelnen BFF erachtet die Geos GmbH grundsätzlich als gut erfüllt. In einem Bericht schreibt sie aber: «Die Landschaftsräume, in denen aufgrund der Lage eine intensivere Bewirtschaftung möglich ist, sind nach wie vor ungenügend vernetzt. Dort fehlt es weitgehend an BFF.» Um dies zu ändern, sei eine noch bessere Beteiligung bei den betroffenen Bewirtschaftern notwendig.

Förderung von ausgewählten Arten

Ein Vernetzungsprojekt zielt explizit auf den Erhalt und bestenfalls auf die Wiederansiedlung von standorttypischen und gefährdeten Lebewesen ab.

Die Feldlerche gehört zu den Zielarten der Vernetzungsprojekte. Bild: PD

Die ausgewählten Arten werden in Ziel- und Leitarten unterschieden. Als Zielarten gelten lokal bis regional vorkommende, national gefährdete Arten. Leitarten sind charakteristisch für bestimmte Lebensräume und dienen als Messgrösse für die Lebensraumqualität. Zu den Zielarten zählen unter anderem der Gartenrotschwanz und die Feldlerche.

Zu den Leitarten gehören im Gebiet Hemberg beispielsweise die Goldammer, der Grünspecht oder der Neuntöter bei den Vögeln. Weitere Leitarten sind verschiedene Grashüpferarten wie der Sumpfgrashüpfer, aber auch die Zauneidechse und der Schachbrettfalter.

Als langfristiges Ziel werden unter anderem die Wiederansiedlung der Feldlerche und die Ansiedlung des Gartenrotschwanzes erhofft. Von der Feldlerche sind zwar frühere Brutnachweise bekannt. Leider sei der Bestand der Feldlerchen in den letzten Jahrzehnten in der ganzen Schweiz drastisch gesunken.

«Der Gartenrotschwanz konnte in Nachbargemeinden gesichtet werden. In Hemberg ist ein gewisses Lebensraumpotenzial für den Gartenrotschwanz vorhanden. Er profitiert von strukturreichen und ökologisch bewirtschafteten Hochstamm-Obstgärten mit einem guten Angebot an Nisthöhlen», sagt Olivia Koller.

Der Gartenrotschwanz soll auch wieder angelockt werden. Bild: PD

Im Fokus für die Projektperiode 2023 bis 2030 des Vernetzungsprojekts Hemberg stehen die Förderung von Hochstammobstgärten sowie eine weitere Erhöhung des Anteils an ökologisch wertvollen BFF. Zudem sollen Vernetzungslücken geschlossen werden.

Noch fehlen 22 Hektar bis zum Ziel

Im Gegensatz zum Vernetzungsprojekt Hemberg erstreckt sich das Gebiet des Projekts Neckertal Süd über die Bergzonen 1 und 2, was Einfluss auf die Anforderungen des Kantons hat. Das gesamte Projektgebiet Neckertal Süd umfasst rund 19 Quadratkilometer, wovon etwa 1200 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen sind.

«Im Gebiet der ehemaligen Vernetzungsprojekte Wilket-Schwindelbach, Enzenberg-Siggetschwil, Brunnadern ist die Projektbilanz sehr positiv. Im erweiterten Perimeter, der erst seit 2019 Teil des Vernetzungsprojekts ist, besteht jedoch noch grosser Handlungsbedarf», sagt Olivia Koller.

Der Zwischenbericht der Geos GmbH hält fest, dass im Gebiet der Bergzone 1 der Anteil BFF von 17 Prozent die geforderten 12 Prozent des Kantons bei weitem übertrifft. In der Bergzone 2 hingegen wären 14 Prozent gefordert, deren 12 wurden bisher erreicht.

Artenreiche Blumenwiesen ziehen zahlreiche Insekten an. Bild: PD

Das bedeutet, dass in den kommenden vier Jahren noch zusätzliche BFF von 22 Hektar dazugewonnen werden müssen, um das geforderte Ziel zu erreichen. «Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen die Betriebe in der Bergzone 2 noch deutlich mehr BFF anlegen», sagt Olivia Koller dazu.

Gezielte Betriebsberatungen

Die Leit- und Zielarten bei den Tieren sind im Vernetzungsprojekt Neckertal Süd weitestgehend identisch mit denen im Projektgebiet Hemberg. Zu einer der Leitarten, dem Hermelin, heisst es jedoch explizit im Zwischenbericht der Geos GmbH: «Das Hermelin ist schwer nachzuweisen. Da jedoch (während der zweiten Projektperiode) keine Beobachtungen vorliegen, dürfte die Population eher klein sein. Eine Förderung lohnt sich aber, da das Hermelin ein ausgeprägt guter Mäusejäger ist.»

In der zweiten Projekthälfte wird unter anderem mittels eines Infobriefs an die Bewirtschafter sowie gezielten Anfragen versucht, die Betriebe für die Anlage neuer BFF zu gewinnen. Zudem gibt es ein Beratungsangebot, um die Betriebe dabei zu unterstützen.

