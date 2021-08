Im Neckertal wird die Artenvielfalt untersucht

Biodiversität Auf Beobachtungstour im Neckertal: Eine Datenerhebung soll Klarheit über die Artenvielfalt bringen Im Rahmen des Landschaftskonzepts Neckertal wird derzeit ein Monitoring durchgeführt. Die Aufgabe der Beobachter ist es, auf zwölf festgelegten Routen alle gesichteten Insekten und Vögel sowie aussergewöhnliche Pflanzen zu notieren. Damit soll ein möglichst vollständiges Bild der Artenvielfalt im Neckertal gemacht werden. Urs M. Hemm 03.08.2021, 05.00 Uhr

Eine Beobachterin nimmt die Artenvielfalt an einem Weiher auf. Bild: Maya Valentini

Der Projektperimeter des Landschaftskonzepts Neckertal umfasst die Gebiete der drei Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal. «Als das Projekt vor 14 Jahren gestartet wurde, gab es noch so gut wie keine Daten über die in diesem Gebiet vorkommenden Arten», sagt Maya Valentini von der Scherrer Ingenieurbüro AG, Nesslau, welche das Projekt begleitet. Es sei den Projektverantwortlichen jedoch von Beginn an klar gewesen, dass das Gebiet über grosses Potenzial verfüge und ein wichtiger Lebensraum für unterschiedlichste Tier- und Pflanzenarten ist.