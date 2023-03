Bildung «Den Berg an Aufgaben abbauen»: Die Schule Neckertal muss sich nach der Fusion zuerst neu finden Nach rund zwei Monaten als Gesamtschule findet der Unterricht in den sieben Schulhäusern der Schule Neckertal wie gewohnt statt. Im Hintergrund jedoch muss Gesamtschulleiter Hanspeter Helbling noch viele Fäden ziehen und Entscheidungen betreffend Schulführung treffen. Urs M. Hemm 03.03.2023, 15.00 Uhr

Hanspeter Helbling, Gesamtschulleiter der Schule Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

«So aufgeräumt, wie mein Büro ist die Organisation der Schule und der Verwaltung zwar noch nicht, aber wir befinden uns auf einem guten Weg dorthin», sagt Hanspeter Helbling. Seit zwei Monaten führt er als Gesamtschulleiter die Schule Neckertal und deren Verwaltung. Dabei hat er nicht nur sicherzustellen, dass die drei ehemaligen Schulgemeinden Neckertal, Oberes Neckertal und Hemberg zusammengeführt werden.

Gleichzeitig hat er zu gewährleisten, dass der Unterricht an allen sieben Schulstandorten auch in Zeiten des Umbruchs nahtlos weitergeführt werden kann. «Wir sind noch in einer Findungsphase, in der zwar vieles bereits so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Es gibt jedoch auch einige Punkte, für die es noch Lösungen zu finden gilt», sagt Hanspeter Helbling.

Handlungsspielräume definieren

«Zunächst geht es darum, einen gemeinsamen Handlungsrahmen für die Schulleitungen zu definieren. Wir sprechen von drei unterschiedlichen Kulturen, in denen die Schulleitungen bisher ungleiche Kompetenzen und Entscheidungsspielräume hatten», sagt Hanspeter Helbling. Hier sei ein gemeinsamer Weg zu finden, der allen einen verlässlichen Rahmen gibt, es aber dennoch den Schulleitungen erlaubt, ihre eigene Kultur zu pflegen.

Ein anderes Beispiel für notwendige Anpassungen seien besondere Unterrichtsveranstaltungen oder Sonderschulwochen, die je nach Schule anders gehandhabt und je nach dem auch unterschiedlich finanziert wurden. Auch hier werde es darum gehen, einerseits Traditionen beizubehalten.

Andererseits nicht die einen gegenüber den anderen von der benachbarten Schule durch zusätzliche Freitage beispielsweise zu bevorzugen. «All dies sind Entscheidungen, die wir jetzt treffen müssen, mit dem eigentlichen Schulalltag aber nichts zu tun haben», sagt Hanspeter Helbling.

Was für die Schulleitungen gelte, gelte gleichermassen für die Verwaltung. «Viel Zeit, um uns richtig zu organisieren, hatten wir noch gar nicht. Alle waren noch damit die beschäftigt, alle Abschlüsse für die alten Schulgemeinden zu machen.» Gleichzeitig hätten sie sich aber dennoch organisieren müssen, denn bisher hätten alle in ihren Schulgemeinden alles gemacht.

«Hier mussten wir die Verantwortlichkeiten aufteilen, beispielsweise dass sich jemand mehr um die Finanzen, jemand anders dafür um personelle Belange kümmert.» Erschwerend sei hinzugekommen, dass mit der Fusion ein neues Verwaltungsprogramm eingeführt worden sei, an welches man sich zuerst gewöhnen müsse und noch einige Kinderkrankheiten aufweise, was die Arbeit mit dem Programm zurzeit nicht einfach mache.

«Es ist also insgesamt in den letzten Wochen ein bisschen viel auf uns zugekommen und wir sind noch immer daran, den Berg an Aufgaben abzubauen. Aber mit jedem Tag wird dieser Berg auch ein wenig kleiner, sodass wir hoffentlich bald in einen normalen Tagesrhythmus kommen», sagt Hanspeter Helbling. Ihr Anspruch sei aber, dass die Schulleitungen bis dahin nichts davon merken und sie sich auf ihre regulären Alltagsaufgaben konzentrieren können.

Gute Entwicklung vorantreiben

Strategische Entscheidungen seien in diesen zwei Monaten noch keine getroffen worden. Hierzu werde es Ende März eine Tagung geben, wo eine erste Auslegeordnung zu Themen wie die Schulraumplanung oder die Umsetzung der Ganztagesbetreuung gemacht werde.

«Vor meiner Zeit wurde bereits entschieden, dass ein neues Medien- und Informatikkonzept eingeführt wird, das für jedes Kind ab der dritten Klasse ein Tablet oder einen Laptop vorsieht. Hier müssen wir nun sehen, wie wir diese Hilfsmittel sinnvoll in den Unterricht einbauen und sie letztendlich nutzen wollen», sagt Hanspeter Helbling.

Allgemein sehe er die Neuorganisation der Schule positiv. «Durch den Wegfall des Schulrats sind die Entscheidungswege bedeutend kürzer und ich kann Antworten schneller liefern als vorher. Gleichzeitig fehlt mir aber die rechtliche Grundlage und damit die Legitimation für meine Entscheidungen», sagt Hanspeter Helbling. Hier müsse ein Weg gefunden werden, damit solche Beschlüsse auch formell abgesichert sind.

Die Schulkommission, die in der Hierarchie zwischen der Gesamtschulleitung, sprich Hanspeter Helbling und der Schulpräsidentin Ursula Fluck steht, sei zwar gebildet, deren genauen Aufgaben müsste aber zuerst definiert werden.

«Fest steht bisher, dass die Schulkommission einerseits das Budget prüft, bevor es zum Gemeinderat geht. Andererseits ist die Kommission für das Qualitätskonzept der Schule verantwortlich», sagt er. Auch hier befinde man sich noch mitten im Findungsprozess.

Grundsätzlich hätten sich alle Beteiligten mit dem neuen Schulsystem gut arrangieren können. «Natürlich gibt es immer wieder unterschiedliche Auffassungen, wo gemeinsame Lösungen gefunden werden müssen. Das Ziel aller ist aber, dass die Kinder und Jugendlichen ein gute Bildung bekommen und von den organisatorischen Änderungen nichts mitbekommen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wenn wir erst einmal richtig angekommen sind, wir eine gute Entwicklung der Schule Neckertal gemeinsam vorantreiben können», sagt Hanspeter Helbling.