Interview Bikerin Ramona Forchini nach ihrem Triumph in Spanien: «Das Teilnehmerfeld war hochkarätig besetzt» Die 25-jährige Wattwiler Bikerin gewann das Vier-Etappen-Rennen Mediterranean Epic mit einem Vorsprung von über acht Minuten. Beat Lanzendorfer 17.02.2020, 12.00 Uhr

Die Wattwilerin Ramona Forchini hat mit ihrem Triumph in Spanien gleich zum Start des Jahres ein Zeichen gesetzt. Bild: PD

Bei ihrem ersten Auftritt in der neuen Saison demonstrierte die 25-jährige Wattwilerin, dass mit ihr zu rechnen ist. Entsprechend gross war ihre Freude während des Interviews, für das sie sich für das Toggenburger Tagblatt am Telefon Zeit nahm. Höhepunkt in diesem Jahr sollen die Olympischen Spiele in Tokyo werden, für die sie sich allerdings noch qualifizieren muss.