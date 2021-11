Honigernte in der Ostschweiz: Teilweise ein Totalausfall

BIENEN Folgen des nasskalten Wetters: An einigen Orten in der Ostschweiz war die Honigernte ein Totalausfall Die diesjährige Honigernte erreichte in der Ostschweiz einen Drittel oder noch weniger des langjährigen Durchschnitts. Das Obertoggenburg traf es weniger stark als das mittlere Toggenburg, und der Thurgau kam glimpflicher davon als der Kanton St. Gallen. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.11.2021, 05.00 Uhr

Die Toggenburger Imker konnten in diesem Jahr nur wenige Honigwaben zum Schleudern nutzen. Bild: Nana Do Carmo

Vom Himmel in die Hölle. So könnte man beide Jahre 2020 und 2021 für die Imker zusammenfassen. 2020 gab es eine Rekord-Honigernte. Dieses Jahr fiel sie fast überall – das Tessin ist die Ausnahme – schlecht aus.

Das Portal Bienen.ch berichtet von einem regelrechten Absturz und schreibt, die wenigsten Imker in der Schweiz und in Süddeutschland könnten sich an ein so schlechtes Jahr erinnern. Im langjährigen Mittel könne man mit 20 Kilogramm pro Volk und Jahr rechnen.

Dieses Jahr waren es durchschnittlich 7,2 Kilogramm. Sowohl die Frühlings- als auch die Sommerhonigernte fielen schlecht aus. Entsprechend war die gesamte Erntemenge – landesweit und in der Ostschweiz – die tiefste der letzten fünf Jahre, wie Bienen.ch festhält.

Frost zerstörte früh blühende Pflanzen

Der Frümsener Hans Oppliger ist Leiter der kantonalen Fachstelle für Bienenhaltung. Über alles gesehen sei dieses Jahr sehr schlecht gewesen, sagt er. Er kennt keinen Imker, der von einem guten Jahr spreche. Dort, wo die Pflanzen früh blühten, habe der Frost die Blüten zerstört. Die Folge: kein Nektar.

Anders war es laut Hans Oppliger in der Ostschweiz nur in Graubünden auf über 1000 Metern. Der nasse Sommer habe sich allerdings nicht negativ auf die Überlebenschancen der Bienenvölker ausgewirkt. Bedingung sei jedoch, dass der Imker gut zu seinen Bienen schaue und die Varroamilben im Griff habe. In der Natur würden viele Bienenvölker im Winter 2020/2021 verhungern, sagt Hans Oppliger.

Grosse lokale Unterschiede bei der Honigernte

Grosse regionale Unterschiede gibt es auch im Toggenburg und in der Region Wil. August Brunner aus Züberwangen ist Präsident des Bienenzüchtervereins Wil und Umgebung. Er weiss von verschiedenen Imkern, die dieses Jahr die Waben gar nicht geschleudert haben.

Er selber hat pro Bienenvolk zwei bis vier Kilogramm Honig gewonnen, allerdings mit grossen Unterschieden zwischen den einzelnen Standorten. So war ein Standort auf dem Dach einer Fabrik in der Stadt Wil ein Ausfall. In Züberwangen habe er dagegen etwas Frühlings- und Sommerhonig geerntet.

Kein Qualitätsverlust wegen des Wetters

Im langjährigen Mittel könne man mit 12 bis 15 Kilogramm pro Bienenvolk und Jahr rechnen, sagt August Brunner. In guten Jahren könne der Imker einen Drittel des Honigs ernten, den das Volk produziert habe. Zwei Drittel würden die Bienen für die Aufzucht und als Nahrung benötigen. Wenn die Bienen einen Drittel weniger Nektar sammeln, bleibt für den Imker nichts übrig.

Die meisten Imker würden die Bienenzucht als Hobby betreiben, sodass der Ertragsausfall nicht die Existenz gefährdet. Einen Einfluss des kalten, regnerischen Sommers auf die Qualität des Honigs verneint August Brunner.

Keine Honigernte im mittleren Toggenburg

Köbi Künzli aus Oberhelfenschwil besitzt Bienenvölker in Graubünden, im Tessin und vor allem im Toggenburg. Köbi Künzli betreibt mit seiner Frau berufsmässig eine Imkerei und bietet zahlreiche Dienstleistungen aus dem Bereich Bienenzucht an. Seine Bilanz fürs mittlere Toggenburg lautet null Kilo.

Im unteren und im oberen Toggenburg habe es bessere Honigernten gegeben, ebenso im Tessin und in Graubünden, sagt er. Die Ursache sei das schlechte Wetter, und wenn es mal warm gewesen sei, hätten die Bauern gemäht. Diese Einschätzung bestätigt der Nesslauer Thomas Abderhalden. Er ist Berater im Team des Lehrbienenstands Schlosswis in Wattwil. Honig habe man dieses Jahr keinen ernten können, sagt er.

Nahrungsmangel macht anfälliger für Krankheiten

Köbi Künzli erzählt gleich wie Thomas Abderhalden, dass er schon im Frühling die Bienenvölker gefüttert hat, damit sie bis in den Sommer überleben, und dann wieder von Mitte Juli an. «Bienenvölker brauchen Kohlehydrate. Wenn sie diese nicht im Nektar finden, muss man Zuckerwasser geben», sagt er.

Die Imker, die spät mit Zufüttern begonnen haben, werden seiner Ansicht nach im Winter und im Frühling 2022 Probleme bekommen, da die Bienenvölker wegen des Nahrungsmangels anfälliger werden.

«Das ist die Natur, da kann man nichts machen», sagt Köbi Künzli. Als Berufsimker müssen man immer schauen, dass die Rechnung im Zehn-Jahres-Schnitt aufgehe, aber im mittleren Toggenburg sei es das schlechteste Bienenjahr seit Menschengedenken gewesen. Er habe glücklicherweise vom letzten Jahr noch Honig, den er nun verkaufen könne, sagt er.

Obertoggenburg besser als weiter unten im Tal

Wegen des kühlen Frühlings hätten die Pflanzen kürzer geblüht. Das Zeitfenster für das Sammeln des Nektars sei dadurch kürzer ausgefallen, erläutert Thomas Abderhalden. Im Obertoggenburg blühten allerdings die Blumen ohnehin später als im Unterland.

Dazu komme, dass die Wiesen immer früher geschnitten würden. Das spiele ebenfalls eine Rolle und mache den Bienen und anderen Insekten zu schaffen. Positiv wirke sich die grössere Vielfalt der Landschaft aus. So blühten die Pflanzen schattenhalb später als sonnenhalb und in höheren Lagen später als in tieferen.

Alles in allem sei die Honigernte im Obertoggenburg weniger stark zurückgegangen als in anderen Regionen, sei aber unterdurchschnittlich. Auch im Obertoggenburg mussten die Imker laut Thomas Abderhalden sehr früh mit Zufüttern anfangen.