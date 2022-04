Hans "Hausi" Stauffacher tritt vom Schiesssport ab

Bezirksschützen Der Doyen des Schiessens im Obertoggenburg tritt ab Eine lange Ära im Schiesswesen geht zu Ende. Mit der Demission von Hans «Hausi» Stauffacher ging ein Urgestein des Schiesssports im Obertoggenburg in Rente. Franz Steiner 10.04.2022, 17.00 Uhr

Hans «Hausi» Stauffacher (rechts) übergibt sein Amt als Obertoggenburger Feldschiessen-Chef an Ewald Geisser. Bild: Franz Steiner

An der 139. Delegiertenversammlung des Bezirksschützenverbands (BSV) Obertoggenburg am Freitagabend in der Brauerei St.Johann in Neu St.Johann ging eine lange Ära im Schiesswesen zu Ende. Mit der Demission von Hans «Hausi» Stauffacher gab ein Urgestein des Schiesssports im Obertoggenburg nach vielen Jahren in diversen Chargen seine Ämter ab.

Zuletzt war Stauffacher während 15 Jahren mit viel Leidenschaft Feldschiessen-Chef. In seiner Abschiedsrede schwang auch etwas Wehmut mit, werde ihm doch die tolle Kameradschaft im BSV-Vorstand fehlen. Er sagte:

«Auch wenn ich nicht immer ein Angenehmer war, in meiner Funktion war Durchsetzungsvermögen gefragt.»

Seine Funktionärstätigkeit geht für den heute 64-Jährigen bis ins Jahr 1978 zurück, wo er als 20-Jähriger Beisitzer der Schützengesellschaft Wilhelm Tell Krummenau wurde. Ab 1982 war er während 15 Jahren Jungschützenleiter. Auch der aktuelle Bezirksschützenmeister Christian «Bahni» Schmid hatte einst die Handhabung mit der Waffe und das richtige Zielen vom «Methusalem des Schiesssports» gelernt.

Als OK-Präsident am Kantonalen Jungschützenfest und am St.Galler Kantonalschützenfest – beide im Stand seines Schiessvereins Wilhelm Tell im Dammi, Neu St.Johann – wie auch zweimal am Feldschiessen und am Toggenburger SVP-Schiessen, das er 2006 als Gründungsmitglied mit ins Leben rief, stand er an vorderster Front. Insgesamt vier Bezirksschützenmeister begleitete «Hausi» in seiner Ära.

Das längste Amt führte er von 1997 bis 2020 als Präsident der Schützengesellschaft Wilhelm Tell Krummenau aus. Nun tritt er ab und gibt seine Arbeit in jüngere Hände. Sein Nachfolger, der 47-jährige Ewald Geisser aus Wattwil (MSV Speer-Laad), rührte schon mal kräftig die Werbetrommel für das Feldschiessen in der Nesslauer Laad vom 19. bis 21. August.

Mit vereinten Kräften den Nachwuchs fördern

Bezirksschützenmeister Christian «Bahni» Schmid leitete souverän durch seine erste Delegiertenversammlung. Bild: Franz Steiner

Die Zahlen am Schiess-Himmel sind nicht nur rosig. Der Fokus muss gezielt in der Nachwuchsförderung gesetzt werden. «Ohne Motivation bei den Jungen gibt es keine Zukunft im Schiesswesen», hob Bezirksschützenmeister Christian Schmid den Mahnfinger.

«Insbesondere die Jungschützenleiter werden eine wichtige Rolle innehaben.»

Mit ihnen soll man ein Konzept verfolgen, in dem man vermehrt Jungschützinnen und -schützen in die Kurse und vor allem in die Vereine einbinden möchte und somit die Tradition aufrechterhalten kann, so Schmid. Mit vereinten Kräften müsste dies möglich sein.

Der Bereichsleiter Breitensport vom St.Galler Kantonalen Schiessverband, Erich Hagmann aus Dietfurt, belegte Schmids Worte eindrücklich mit Zahlen. 2008 zählte man im St.Galler Kantonalschützenverband 167 Vereine, 2020 waren es noch 132. Teilweise reduzierte sich die Anzahl durch Fusionen. Im Obertoggenburg ging die Zahl in dieser Zeitspanne von 14 auf 11 Vereine zurück.

Auch die Zahl lizenzierter Schützen hat zwischen 2008 und 2020 von 4578 auf 3267 abgenommen. Dies sollte zu denken geben, mahnte Hagmann. Auch seien viele Vereine überaltert. Dass sich Junge mit Veteranen in einer Sportart duellieren können, sei auch positiv zu werten.