Bewährungsprobe auf der Alp Eine Projektwoche im Freien im Gebiet der Wolzenalp soll Jugendlichen wieder auf die rechte Bahn verhelfen. Kurt Lichtensteiger 14.02.2021, 18.42 Uhr

Mitten im Schneegestöber: einer der Projektwochen-Teilnehmer während des Aufstiegs zur Wolzenalp. Bild: PD

Fehlender Lerneifer, mangelnde Ausdauer und Eigenverantwortung, kein Durchhaltewillen, Schulschwänzen, Unzuverlässigkeit: «All das sind keine günstigen Voraussetzungen auf der Suche nach einer Lehrstelle im letzten Schuljahr», sagt der Aadorfer Schulsozialarbeiter Roland Müller.

An diesen Sozialkompetenzen fehlte es vier kommenden Aadorfer Schulabgängern. «Um diesem Handicap entgegenzuwirken, konnte ich die Jugendlichen und deren Eltern von einem nachhaltigen Projekt überzeugen, das nicht als Strafe daherkam, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe – eine gemeinsame Woche im Freien auf der Wolzenalp», sagt Roland Müller. «Dass die Jungs darauf die Chance gepackt haben, etwas zu erleben, was ihnen einen Motivationsschub verleiht und sie im späteren Leben weiterbringt, ist erfreulich.»

Bereits am Anfang eine Bewährungsprobe

Er verweist damit auf eine Projektwoche im Freien, die er kürzlich mit den Jugendlichen durchgeführt hat. Ihr voraus gingen eingehende Gespräche mit den Beteiligten, die mit Blick auf die Schwächen in die Planung einbezogen wurden. Dazu gehörte auch der Materialtransport inklusive Proviant im Rucksack.

Dass bereits der erste Tag zu einer echten Bewährungsprobe werden würde, war natürlich nicht vorgesehen. Bei heftigem Schneetreiben und stampfend in einem halben Meter tiefen Neuschnee musste von Neu St.Johann aus die Wolzenalp erreicht werden.

Hütte bietet nur das Nötigste

Am Zielort auf 1100 Meter Höhe erwartete das Quintett eine Hütte, die nur auf das Einfachste und Nötigste ausgerichtet war. Kein Strom, kein fliessendes Wasser, nur ein Plumpsklo und eine Holzfeuerung. Der fehlende Luxus wurde mit Einfallsreichtum und Improvisation minimiert, den Hygieneregeln nach Vorschrift entsprochen.

Die weiteren Tage sollten nicht weniger anforderungsreich werden: Schneeschuh-Wandern bei heftigem Schneetreiben oder stürmischem Regen, im Freien ein Feuer mit Feuersteinen entfachen und kochen gehörten ebenso dazu wie intensive Einzel- und Gruppengespräche. Mit dem Zweck, das eigene Verhalten zu thematisieren und zu reflektieren. Als Ergebnis kam heraus, dass jedes Verhalten seine Auswirkungen hat und jeder Entscheid auf den Entscheidungsträger zurückfällt.

Mit Stolz auf das Durchhaltevermögen

Am Schluss kamen viele Erlebnisse, auch vereinzelte Schlüsselergebnisse zusammen, die in einem Tagesbericht festgehalten wurden. Mit Stolz auf das Durchhaltevermögen, mit gestärktem Selbstvertrauen, aber auch mit der Genugtuung, etwas Sinnvolles geleistet zu haben, konnten die vier Schüler den Schulalltag wieder in Angriff nehmen. Bereits mit einem kleinen Erfolgserlebnis: Kein Schüler fehlte am ersten Morgen nach den Ferien.