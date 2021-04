BEVÖLKERUNGSSTATISTIK

Kirchberg und Nesslau wuchsen 2020 bevölkerungsmässig am stärksten im Toggenburg. Bei Kirchberg gilt das in absoluten Zahlen, bei Nesslau prozentual. In zwei Gemeinden war die Einwohnerzahl rückläufig.



Martin Knoepfel Aktualisiert 10.04.2021, 05.00 Uhr