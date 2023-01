Bevölkerungswachstum «Bazenheid wird als attraktiver Wohnort wahrgenommen»: Der Präsident der Dorfkorporation blickt auf sein 10-jähriges Wirken zurück Das grösste Dorf der Gemeinde Kirchberg ist in den vergangenen zehn Jahren um einen Drittel gewachsen. Gemäss Felix Forster konnte dieses Bevölkerungswachstum gut verkraftet werden. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

In Bazenheid sind durch die rege Bautätigkeit neue Quartiere entstanden. Hier die Überbauung zwischen Neugasse (rechts unten) und Bahnhofstrasse. Bild: Beat Lanzendorfer

Seit 2013 hat sich in Bazenheid die Einwohnerzahl um 1300 auf 4800 erhöht. Obwohl der Ort schon immer das grösste der fünf Dörfer in der Gemeinde Kirchberg war, hat diese Entwicklung die Dorfkorporation Bazenheid (DK) vor Herausforderungen gestellt.

Gefordert war auch Felix Forster, der vor zehn Jahren Präsident der DK wurde. Seither hat sich «sein» Dorf markant verändert.

Flugaufnahmen sind bereits veraltet

Die Flugaufnahmen, die im Auftrag der DK im Jahr 2017 erstellt worden sind, wirken veraltet. Dazu sagt Forster lachend: «Für die kommende Jahresrechnung sind sie nicht zu gebrauchen, jeder würde beim näheren Hinsehen feststellen, dass sie nicht aktuell sind.»

Felix Forster, Präsident der Dorfkorporation Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Markante Objekte, die heute zum Dorfbild gehören, seien vor sechs Jahren teilweise noch gar nicht gebaut gewesen. Forster erwähnt die beiden Schulhäuser an der Neugasse, den Erweiterungsbau des Oberstufenschulhauses an der Flurstrasse oder das neue Wohn- und Pflegezentrum Rosenau Tertianum an der Spelterinistrasse.

Gemäss ihm seien durch die rege Bautätigkeit teilweise neue Quartiere entstanden. Als Beispiel erwähnt er die Wohnblöcke zwischen Bahnhofstrasse und Neugasse sowie die vielen neuen Einfamilienhäuser im Eichbüel. Mit dem Bau an sich hätte die DK nichts zu tun, diese seien im Auftrag der politischen Gemeinde, von Investoren oder Privatpersonen realisiert worden. Die DK sei aber für die Leitungen zuständig, mit denen die Neubauten erschlossen werden.

Dazu sagt der 55-Jährige: «Die Neubauten haben im vergangenen Jahrzehnt meinen Alltag geprägt, sei es mit der Erschliessung der Wasserleitungen oder der Glasfaserkabel.» Apropos Wasserleitungen: Die DK unterhält 71 Kilometer. Davon sind 38 Kilometer Hauptleitungen sowie 33 Kilometer Hausanschlüsse. Obwohl das Dorf um mehr als einen Drittel gewachsen ist, fällt der Mehrbedarf beim Wasser kaum ins Gewicht. «Die Industrie benötigt den grössten Teil des Wassers, der private Verbrauch nimmt nur einen Bruchteil dessen ein», erklärt Forster.

Beim Thema Fernwärme beginnt Forster zu schwärmen: «Ich kann mit Stolz sagen, dass die DK einen grossen Teil dazu beigetragen hat.» Zu Beginn sei vorgesehen gewesen, dass die Fernwärme ein Geschäftsfeld der DK werde. «Als wir uns über den Aufwand bewusst waren, haben wir einen Partner gesucht und ihn mit dem Regionalwerk Toggenburg gefunden.» Die Versorgung mit Abwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) sei seit dem Bau der ersten Etappe im Jahr 2017 zu einer Selbstverständlichkeit im Dorf geworden.

Der «Bären» hat Sorgen bereitet

Obwohl Bazenheid seit 16 Jahren umfahren wird, habe der Verkehr nach Einschätzung von Forster wieder zugenommen: «Auf der Wilerstrasse fahren sicher wieder mehr Autos.» Mit den vielen Neuzugezogenen hätte ausserdem eine Anonymisierung stattgefunden. «Früher habe ich praktisch alle im Dorf noch persönlich gekannt.»

Er weiss, wovon er spricht. «Ich bin hier aufgewachsen und mit den Verhältnissen vertraut.» Er sieht im Wachstum mehr Vor- als Nachteile: «Das Dorf hat den Zuwachs gut verkraftet. Und in den vielen Gesprächen höre ich heraus, dass Bazenheid nach wie vor als attraktiver Wohnort wahrgenommen wird.»

Auch wenn das Fazit nach zehn Jahren sehr positiv ausfällt, spricht der Präsident ein Ereignis an, das ihm schlaflose Nächte bereitete. Vor gut sechs Jahren sei über die Pächterin des «Bären» der Konkurs verhängt worden. Das Restaurant im Besitz der DK sei dann während längerer Zeit geschlossen gewesen. Die Zweiteilung des Betriebs habe sich dann als Segen erwiesen. Seither führt die DK den Hotelbetrieb in Eigenregie, das Restaurant ist wieder verpachtet.

Weil die DK das kulturelle Leben im Dorf finanziell unterstützt, beendet Forster seine Ausführungen mit einer Erfolgsgeschichte, die vor vier Jahren ihren Anfang nahm. «2019 hat die Dorfkorporation Bazenheid ihr 60-Jahr-Jubiläum gefeiert. Eine der Aktivitäten war die erstmalige Austragung des Winterzaubers.» Seither werde der Anlass von privater Seite weitergeführt und würde viel zum positiven Erscheinungsbild des Dorfes beitragen.

