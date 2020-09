Bevölkerung von Ebnat-Kappel zeigt grosses Interesse an neuer Schulanlage Wier

Der Schwingkeller in Ebnat-Kappel ist fertig – die Mitglieder des Schwingclubs Wattwil und Umgebung kehren in die Heimat zurück

Mit einem Apéro und einem Schnuppertraining für Knaben und Mädchen sind die neuen Räumlichkeiten am Samstag in der Schulanlage Wier in Ebnat-Kappel eingeweiht worden.