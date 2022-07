Lichtensteig stirbt nicht aus

Bevölkerung Stirbt Lichtensteig aus? Im Gegenteil, sagt der Stadtpräsident Mathias Müller und verweist auf provisorische Zahlen Diese Zeitung berichtete am 27. Juli von der Bevölkerungsentwicklung im Kanton. Lichtensteig stellte darin neben Pfäfers im Sarganserland und Nesslau Neu-St.Johann das Schlusslicht dar. Nun widerspricht der Stadtpräsident. Sascha Erni 29.07.2022, 17.00 Uhr

Lichtensteig im Mai 2022. Betrachte man die provisorischen Zahlen des Kantons, dann weise das Städtli eine der grössten Wachstumsraten aus, sagt Stadtpräsident Mathias Müller. Bild: Belinda Schmid

Diese Woche veröffentlichte das «St.Galler Tagblatt» eine grosse Datenanalyse zur Bevölkerungsentwicklung im Einzugsgebiet der Ostschweizer Regionalausgaben. Die Region wachse, aber nicht überall, kam die Analyse zum Schluss. Auffällig: Mit Nesslau und Lichtensteig rangierten gleich zwei Toggenburger Gemeinden auf den hintersten Plätzen. Entgegen dem Ostschweizer Trend, Stand 2020, würden diese Gemeinden vergleichsweise stark schrumpfen.

Lineo Devecchi, Leiter des Zentrums für Gemeinden an der Ostschweizer Fachhochschule, verwunderte das nicht. Denn oft seien es in der Regel eher strukturschwache Orte, wo die Arbeitsplätze fehlen würden oder weit weg seien, wird er in der Analyse zitiert. Dazu komme oft eine verkehrstechnisch schlechte Anbindung, vor allem beim öffentlichen Verkehr. Es gebe keinen Einzelgrund, weshalb manche Gemeinden schrumpfen.

2100 Einwohnerinnen und Einwohner angepeilt

Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig und Kantonsrat (die Mitte). Bild: PD

«Die aktuellen Zahlen sehen ganz anders aus», widerspricht nun Mathias Müller aus seinen Ferien im Unterengadin. Dann präzisiert der Lichtensteiger Stadtpräsident:

«Aktuell hat Lichtensteig mit 1961 Einwohnerinnen und Einwohnern so viele wie seit 1999 nicht mehr, und die provisorischen Zahlen des Kantons zeigen, dass wir letztes Jahr das zweithöchste Wachstum in St.Gallen hatten.»

Das Städtli habe es sich im Rahmen der «Mini-Stadt»-Strategie zum Ziel gemacht, bis 2025 auf 2000 Einwohnerinnen und Einwohner zu wachsen. Fünf Jahre später sollen es um die 2100 sein. Die Chancen dafür stünden sehr gut. «Wir sind besser unterwegs, als es unser Fahrplan vorsieht», so Müller. Er nennt dafür drei Gründe. Einerseits seien da die strategischen Massnahmen mit Um- und Zwischennutzungen sowie niederschwelligen Angeboten für Unternehmensgründerinnen und -gründer.

Coronaeffekt und Klimawandel könnten Wirkung zeigen

Andererseits würden die beiden Grossüberbauungen Steigrüti und Hof auf viel Interesse stossen. Und drittens erwartet Mathias Müller eine grössere Nachfrage durch die Umfahrungen in der Region, denn damit sei Lichtensteig besser an Wil angebunden.

Auch eigentlich negative Entwicklungen könnten Lichtensteig helfen. «Eventuell gibt es noch einen gewissen Corona-Effekt, von dem ländliche Gebiete profitieren können», so Mathias Müller. Lineo Devecchi hatte in der Datenanalyse ebenfalls auf solche paradoxen Effekte hingewiesen. «Wenn sich beispielsweise das Klima weiter erwärmt, werden höhergelegene Täler wieder attraktiver», sagte er dem «St.Galler Tagblatt».

Aktuellere Zahlen im September

Das Toggenburg mag also nicht unbedingt eine Boom-Region der Ostschweiz sein. Aber abschreiben sollte man es dann doch nicht, meint Mathias Müller. Genaueres würde die Bevölkerung im September 2022 erfahren, sagt er. Denn dann veröffentliche der Kanton die aktuellen Zahlen.