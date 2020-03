Besorgte Bürgerinnen und Bürger wollen den Antennenwildwuchs in der Gemeinde Kirchberg verhindern. Der Gemeinderat hat auf die Petition des Komitees «besorgte Bürgerinnen und Bürger 5G-Technik» geantwortet. Die Antwort fällt aber nicht zufriedenstellend aus. Beat Lanzendorfer 20.03.2020, 05.00 Uhr

Eine auf 5G umgerüstete Mobilfunkantenne im Gebiet Stelz, das zur Gemeinde Kirchberg gehört. Bild: Beat Lanzendorfer

375 Unterschriften trug das Komitee «besorgte Bürgerinnen und Bürger 5G-Technik» zusammen, um «einen Antennenwildwuchs in der Gemeinde Kirchberg zu verhindern». Nun hat die Gemeinde auf die Petition geantwortet. Das Komitee ist damit nicht zufrieden.

Gemäss Auskunft der Petenten seien es die Mobilfunkanbieter, welche jeweils in der zweiten Jahreshälfte bei den Gemeinden Wünsche betreffend neuer Antennenstandorte einbringen. Die Gemeinde Kirchberg hat deshalb alle Betreiber von Mobilfunkanlagen zu einem runden Tisch zu Neuanlagen im Baugebiet angeschrieben.

Das teilt die Gemeinde im heutigen «Gmeindsblatt» mit. Sunrise und Salt hätten daraufhin mitgeteilt, dass derzeit keine neuen Standorte in der Gemeinde Kirchberg geplant seien. Die Swisscom hingegen beabsichtige in den nächsten Jahren den Bau neuer Mobilfunkanlagen innerhalb des Baugebietes, weshalb sie sich zur Teilnahme am runden Tisch bereit erklärt habe.

Antennenstandorte werden kritisch beurteilt

Das Treffen fand mit der Gruppe «besorgte Bürgerinnen und Bürger 5G-Technik» sowie Vertretern der Swisscom am 11.Februar statt. Am runden Tisch wurden die Ausbauabsichten der Swisscom mit den Petenten besprochen. Für den Umbau einer Antennenanlage in Bazenheid sowie eine Neuanlage in Remis sind die Baugesuche derzeit bei der Bauverwaltung hängig.

Weiterer Bedarf besteht jedoch im Dorf Kirchberg, da der bestehende Antennenstandort als Folge des Bauprojektes Zentrumsüberbauung voraussichtlich aufgegeben werden muss. Mittelfristig soll zudem die Mobilfunkversorgung der Gebiete Müselbach sowie Hof und Schalkhusen verbessert werden.

Die dortigen Einwohnerinnen und Einwohner beurteilen das Vorhaben allerdings überwiegend kritisch. Sie haben der Swisscom keinen Standort zur Verfügung gestellt. Es wurden alternative Standorte ausserhalb der Bauzone vorgeschlagen und der Gemeindeverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Swisscom signalisierte Bereitschaft

Als Ergebnis der Aussprache am runden Tisch resultierte, dass die Swisscom Bereitschaft signalisierte, im Sinne eines guten Einvernehmens im Raum Kirchberg nur einen neuen Standort statt zwei zu prüfen sowie den Ausbau in Müselbach erst in Angriff zu nehmen, wenn der Standort einer neuen Antennenanlage in Kirchberg geklärt und umgesetzt sei.

Die Petenten bemängeln allerdings, dass die Zusage der Swisscom lediglich mündlich erfolgte und deshalb nichts Verbindliches bestehe.

Petenten wollen weitere Schutzmassnahmen

Die Gemeinde gehe bisher zu wenig auf Konfrontationskurs mit den Mobilfunkanbietern, war aus Kreisen der Petenten zu hören. Ihrer Ansicht nach sollten Antennen nur in der Industrie- und Gewerbezone bewilligt werden. Das wollen die Petenten mit einem überarbeiteten Antrag erreichen. Dieser soll den Gemeinderat verpflichten, im Rahmen der Gesamtrevision Ortsplanung eine Negativplanung für Mobilfunkantennen vorzunehmen.

Die Petenten verlangen eine schriftliche Antwort auf ihren Antrag bis Ende August. Sie wollen nicht bis zur nächsten Bürgerversammlung im März 2021 warten. Erst dort könnten sie einen Antrag stellen, weil die diesjährige Bürgerversammlung abgesagt wurde.