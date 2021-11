Wegen Corona: Beschwerde gegen Flawiler Bürgerversammlung

Beschwerde Wegen Coronarisiko: Ältere Stimmberechtigte fordern Absage der Flawiler Bürgerversammlung Unmittelbar vor der Bürgerversammlung vom Dienstag fordern Flawiler Bürger deren Absage mit der Begründung, ältere Stimmberechtigte seien aufgrund der coronabedingten Risiken von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gemeinderat hält an der Durchführung fest. Andrea Häusler 30.11.2021, 05.00 Uhr

Der Flawiler Gemeinderat hält an seinem Entscheid fest, die Bürgerversammlung am Dienstagabend durchzuführen. Bild: Benjamin Manser

Bürgerversammlung oder doch Urnenabstimmung? In Flawil wiederholt sich die Geschichte. Bereits vor einem Jahr hatte eine Person beim kantonalen Departement des Innern Beschwerde gegen die Durchführung der Bürgerversammlung eingelegt, um einen Urnengang zu erwirken. Die Versammlung fand gleichwohl statt und die Beschwerde wurde im Nachgang zurückgezogen.

Seit dem 2. November liegt nun eine weitere Beschwerde in St.Gallen. Deren Ziel ist dasselbe: Die Absage der Bürgerversammlung, an der über das Budget 2022, den Steuerfuss sowie den Verkauf der beiden Landparzellen im «Töbeli» an die SFS intec AG befunden wird. Die beiden Beschwerdeführer wie auch weitere ältere Stimmberechtigte, die ihr Anliegen im Flawiler Gemeindehaus platziert haben, sind sich einig: Die Bürgerversammlung schliesst jene Stimmberechtigten von der politischen Einflussnahme aus, die sich vor den coronabedingten Risiken von Publikumsveranstaltungen fürchten. Sprich: Menschen der Altersgruppe 65 bis 75 oder 23 Prozent der Bevölkerung.

Deren Intervention war bisher allerdings erfolglos. Zumindest stiess sie beim Flawiler Gemeinderat auf taube Ohren. Warum?

Keine Alternative zur Bürgerversammlung

«Die Möglichkeit, anstelle der Bürgerversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen, gibt es in diesem Herbst überhaupt nicht mehr», heisst es in der Stellungnahme aus dem Flawiler Gemeindehaus. Anders als zu Beginn des Jahres, als die St.Galler Regierung den Gemeinden per Verordnung die Möglichkeit gewährte, die Frühjahrsbürgerversammlungen durch eine Urnenabstimmung zu ersetzen.

Die anstehenden Bürgerversammlungen müssten nun als solche durchgeführt werden. Der Zeitpunkt ist insbesondere für die Genehmigung des Budgets 2022 sowie des Steuerfusses relevant. Denn gemäss Gemeindeordnung ist darüber bis spätestens am 10. Dezember zu befinden.

Keine andere Coronasituation

Der Gemeinderat weist ausserdem darauf hin, dass auch der Bund die Durchführung von Bürgerversammlungen explizit erlaube. Entsprechend würden solche an diversen Orten durchgeführt. Im Kanton St.Gallen beispielsweise in Uzwil, Buchs, Wittenbach, Altstätten, Rapperswil-Jona, Eschenbach, Uznach, Mosnang oder Oberhelfenschwil.

«Die Coronasituation in Flawil ist nicht komplett anders als in anderen St.Galler Gemeinden. Deshalb findet die Bürgerversammlung am Dienstagabend wie angekündigt statt», heisst es in der Stellungnahme abschliessend.